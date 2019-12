Kortrijk telt af naar Warmste Week en waarschuwt: “Kom niet met de wagen” HAA

04 december 2019

13u05

Bron: Focus WTV 3 Kortrijk Kortrijk telt af naar de Warmste Week. Over exact twee weken schiet de goeddoelactie van Studio Brussel daar uit de startblokken. Het stadsbestuur en de lokale politie hebben een verkeersplan uitgewerkt, en roepen op om niet met de wagen naar de West-Vlaamse stad af te zakken.

Op Kortrijk Weide is de opbouw van de site volop aan de gang, meldt Focus WTV. Tijdens de Warmste Week wordt het terrein volledig afgesloten: bezoekers kunnen er maar langs één ingang naar binnen. De locatie - op het Nelson Mandelaplein - biedt plaats aan zo’n 7.000 mensen, die tijdens de Warmste Week liveradio van StuBru en optredens kunnen bijwonen.

Met de wagen kom je als bezoeker best niet dicht in de buurt, want in de omgeving van het stadion van Kortrijk is er onvoldoende parkeerruimte, aldus Focus WTV. Bovendien starten er vanaf morgen werken aan de stationsomgeving.



Een gespecialiseerde firma heeft een mobiliteitsplan uitgewerkt. Daarin wordt aangeraden om de fiets of de trein te nemen naar het evenement, dat voor het eerst plaatsvindt in Kortrijk.

Fiets of trein

Vlak bij de ingang aan de Burgemeester Lambrechtlaan zal de Stad Kortrijk een tijdelijke fietsenstalling voorzien. Wie met de trein reist, kan voor 12 euro een Warmste Week-treinbiljet kopen voor een heen- en terugreis naar Kortrijk. Daarvan gaat twee euro rechtstreeks naar alle goede doelen van de Warmste Week, klinkt het op de website van de NMBS. Van het station van Kortrijk naar de Warmste Week-site is het slechts tien minuten stappen. Het treinaanbod van en naar Gent, Antwerpen, Brugge en Brussel wordt in die periode bovendien uitgebreid.

Wie toch met de auto komt, kan de wagen gratis kwijt op alle parkings van Hoog Kortrijk. Deze zijn bemand van 9 tot 1.30 uur en er zijn shuttlebussen voorzien.