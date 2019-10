Kortrijk stemt tegen maandelijkse autoloze zondag in digitaal referendum Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

20 oktober 2019

18u36 12

In Kortrijk is gestemd tegen een maandelijkse autoloze zondag in de binnenstad. Alle Kortrijkzanen vanaf 16 jaar konden digitaal hun stem hierover uitbrengen. In totaal brachten 9.880 Kortrijkzanen hun stem uit. Daarvan stemden 57 procent tegen de maandelijkse autoloze zondag, 43 procent stemde voor. Het was het eerste digitaal referendum ooit in België.

Later meer.