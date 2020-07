Kortrijk stelt vier nieuwe tochten voor: “Atypische zomer, veel inwoners op vakantie in eigen stad” Peter Lanssens

20 juli 2020

06u34 0 Kortrijk De toeristische dienst van Kortrijk heeft drie nieuwe fietstochten en een nieuwe wandeling uitgestippeld. Ze leiden onder meer langs beroemde kapelletjes en lokale horecazaken en hebben elk een andere insteek, waardoor iedereen aan zijn trekken kan komen. “De tochten verrassen en verrukken”, verzekert schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Nieuw zijn ‘hemelse fietsroutes’. De zuiderse route is 46 kilometer lang. Je ontdekt er onder meer de Mortagnekapel in Bellegem, de meest beruchte kapel van Groot-Kortrijk. Ze wordt ook wel de spookkapel genoemd omdat er geesten van veroordeelde misdadigers zouden ronddwalen. Om die geesten te verjagen werd een paard ondersteboven begraven en daarbovenop werd de kapel gebouwd. Je ontdekt ook de Tontekapel of koortskapel in Kooigem. De bidplaats op de Geitenberg krijgt veel bezoekers, nog meer in tijden van corona.

De noordelijke route van 30 kilometer brengt je naar de Bomkapel in Kortrijk. Die werd gebouwd uit dankbaarheid voor een niet-ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dezelfde bom wordt als relikwie in de kapel bewaard. Je passeert ook de Sint-Antoniuskapel in Kortrijk, waar de patroonheilige van de verloren voorwerpen en het huwelijk centraal staat. Vroeger kwamen daar vaak ongehuwde vrouwen bidden. Er is ook een ‘zomerse fietsroute’ van 28 kilometer. Die brengt je langs fijne groene plekken en ‘ravotspots’ voor jong en oud in Kortrijk. Ook tips over leuke winkeladresjes, gezellige cafeetjes en uitgebreide terrassen ontbreken niet.

Een nieuwe wandeling van 11 kilometer gidst je door deelgemeenten Aalbeke en Rollegem. Waan je op vakantie in de Landes in Zuid-Frankrijk tijdens deze wandeling in het groen, met onverwachte vergezichten en vernieuwde trage wegen. Je ontdekt ook de beschermde Hoogmolen uit 1717 in Aalbeke.

Alle routes zijn verkrijgbaar bij de dienst Toerisme in museum 1302 in het Begijnhofpark en tijdens de zomermaanden in het historisch stadhuis, dat open is van 14 tot 18 uur. Meer info: www.toerismekortrijk.be.