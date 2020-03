Kortrijk start met afhaalmaaltijden in volksrestaurant Vork: “Vanaf 1 euro, voor de meest kwetsbaren” Peter Lanssens

24 maart 2020

Nieuw deze week: afhaalmaaltijden in volksrestaurant Vork in de Doorniksestraat. Om de stijgende nood aan maaltijden in deze coronatijden mee op te vangen. "De prijs voor zo'n maaltijd start aan 1 euro, voor de meest kwetsbaren", zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a).

Zorg Kortrijk heeft de handen momenteel meer dan vol, om maaltijden aan huis te leveren. “We zaten twee weken geleden aan 532 maaltijden per leverdag, ondertussen wenkt de kaap van 800 al”, zegt Philippe De Coene. Logisch ook, want de mensen blijven massaal thuis tijdens de coronacrisis. “We vermoeden dat het nog zal stijgen”, stelt De Coene. “Er worden al vijf ploegen ingezet. En er is ondertussen al een zesde in de maak.”

We gaan het systeem stelselmatig evalueren. Indien blijkt dat er een grote vraag is, drijven we de capaciteit van de afhaalmaaltijden zeker verder op. Schepen Philippe De Coene

Ook aan 5,5 en 8 euro

Om meer spreiding te krijgen én de capaciteit verder te verhogen, kan je vanaf woensdag 25 maart ook maaltijden afhalen. Dat is in volksrestaurant Vork, volgens de regels van social distancing. “De dagschotels, telkens met een voor- en hoofdgerecht en dessert, worden in de door koks van Vork versterkte centrale keuken van De Nieuwe Lente in Heule bereid. En daarna naar Vork gebracht”, legt De Coene uit. “De maaltijden kosten 1 euro voor de meest kwetsbaren, 5,5 euro voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming en 8 euro aan marktconform tarief. We starten met 50 maaltijden per dag, elke weekdag af te halen tussen 11 en 13 uur. Breng je UiTPAS mee, voor wie die heeft. En wie een maaltijd wil, moet die vooraf bestellen, liefst de dag voordien, via het telefoonnummer van Vork (tel. 0473/86.26.47). Het menu van deze week raadplegen gaat niet meer omdat het allemaal heel snel moet gaan. Maar het menu voor volgende week kan je vanaf eind deze week raadplegen op de Facebookpagina van Vork. We gaan het systeem stelselmatig evalueren. Indien blijkt dat er een grote vraag is, drijven we de capaciteit van de afhaalmaaltijden zeker verder op”, besluit schepen Philippe De Coene.