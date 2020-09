Kortrijk Spurs kwalificeert zich voor volgende ronde van Beker van België: “Niet echt een topprestatie” Bjorn Vandenabeele

27 september 2020

16u29 0 Kortrijk Kortrijk Spurs (TD1) heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Beker van België na een 78-72-overwinning tegen KBBC Oostkamp. Mathieu Coucke ziet dat zijn ploeg ondanks een moeilijke voorbereiding klaar is voor het nieuwe avontuur in Top Division One.

KBBC Oostkamp blijft voor Kortrijk Spurs een moeilijke tegenstander. Dat bleek ook in de return van de poulewedstrijd voor de Beker van België. Kortrijk haalde, de voorgift niet meegerekend, het met slechts elf puntjes verschil. “Het was niet echt een topprestatie”, reageert Mathieu Coucke. “Elf punten verschil tegen een derdeklasser is niet om over naar huis te schrijven. Van begin tot einde bleef het spannend. Het is alsof Oostkamp ons niet echt ligt. Na de rust konden we het verschil maken. We domineerden niet, maar hielden de situatie wel goed onder controle. Het was zeker geen slechte wedstrijd. We onthouden vooral dat we gewonnen hebben.”

Gemakkelijk verliep de voorbereiding voor Spurs op het nieuwe seizoen niet. “Het was een beetje wisselvallig. Eerst was Lichodzijewski geblesseerd, later was ook Vandenberghe even uit. Dat zorgde ervoor dat we in de hele voorbereiding slechts twee of drie keer volledig konden trainen”, stelt Coucke. “We speelden tegen teams uit derde klasse of eerste landelijke, maar konden ons niet meten met ploegen uit Top Division One of eerste klasse. Toch hebben we het gevoel dat we klaar zijn voor het stapje hogerop, al wordt het duel met Kontich meteen een heel goede kennismaking met tweede klasse.”

Play-offs halen

Aan ambities ontbreekt het Kortrijk Spurs echter niet. “Fysiek zal het veel zwaarder worden dan in derde klasse”, gaat de Kortrijkzaan voort. “Vorig seizoen konden we wel eens vijf tot tien minuten wat minder spelen, maar dat zullen we ons nu niet kunnen permitteren. We zullen er veertig minuten lang moeten staan. Dat er op een hoger tempo gespeeld zal worden, daar hebben wij normaal geen probleem mee. We zijn het gewend om snelheid in ons basketbal te steken. De ambities zijn ook duidelijk. We mikken op een plaatsje in de play-offs en willen de ervaring die we daarin dit seizoen opdoen, gebruiken voor de volgende seizoenen.”