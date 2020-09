Kortrijk snelt richting record van 15.000 studenten Peter Lanssens

22 september 2020

14u37 0 Kortrijk De stad Kortrijk snelt op een nieuw record van 15.000 studenten af, met de start van een nieuw academiejaar. We krijgen voorlopig de volgende cijfers door: ruim 9.000 studenten in de hogeschool Vives, 3.250 in de hogeschool Howest, 1.500 in de universiteit Kulak en ‘ongeveer hetzelfde aantal als vorig academiejaar’ in UGent campus Kortrijk. Dat zijn er dan zo’n 700.

De cijfers voor de Kulak zijn ‘uitzonderlijk goed’, dixit rector Piet Desmet tijdens de officiële opening van het nieuwe Kulak-academiejaar op dinsdag 22 september. Er is een stijging van acht procent in de universiteit Kulak in Kortrijk, in vergelijking met vorig academiejaar. “De faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen stijgt spectaculair. Ook de faculteit Geneeskunde boomt. Maar ook àlle andere richtingen zitten in de lift. Dat is het beste nieuws. Het toont aan dat Kulak het juiste onderwijsaanbod in huis heeft voor deze regio”, zegt Desmet.

Artificiële intelligentie

“Er gaat dit academiejaar expliciete aandacht naar onderzoek en samenwerking in het domein van artificiële intelligentie (AI). Het gaat om interdisciplinaire kennis, waarbij we onderzoekers met elkaar verbinden. Het is een expertise binnen humane, exacte en biomedische wetenschappen. We reiken de hand naar partners en bedrijven in de streek om op die expertise een beroep te doen. Ook via levenslang leren krijgt artificiële intelligentie een sterkere profilering. Zo wordt er via de KU Leuven gewerkt aan een unieke master-na-master artificiële intelligentie in onze provincie, op vraag van en in nauwe samenwerking met regionale partners en bedrijven.”