Exclusief voor abonnees Kortrijk smeedt plannen voor drive-incinema komende zomer: “Coronaproof en pionier in België” Peter Lanssens

02 mei 2020

09u19 214 Kortrijk Kortrijk onderzoekt de haalbaarheid van een drive-incinema, wat voor mensen een leuk en veilig uitstapje kan zijn, in een zomer zonder grote evenementen. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) staat in contact met Kinepolis, om het klaar te spelen. Ook beeldschermspecialist Barco is bereid om er aan mee te werken. “We hebben er zeker het geschikte materiaal voor”, zegt Barco-woordvoerster Inge Govaerts. Het idee komt van enkele Kortrijkzanen. “We kunnen hier Kortrijk mee op de kaart zetten in ons land, komende zomer”, zegt Xavier Vansteelandt.

Old-school drive-incinema’s boomen in coronatijden, zoals in de Verenigde Staten van Amerika. Het is veilig, want iedereen blijft in zijn eigen auto. In het Duitse Essen en Dresden doen ze het ook. Daar mogen maximum twee mensen in een auto zitten. Tickets zijn vooraf enkel online te verkrijgen. In Teheran in Iran worden auto’s zelfs eerst gedesinfecteerd, vooraleer ze het terrein mogen oprijden. Kortrijk wil in ons land pionieren, met een drive-incinema. De slaagkansen zijn reëel. Joost Bert, voorzitter van cinemagroep Kinepolis, woont in Kortrijk.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen