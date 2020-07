Kortrijk schrapt kleine evenementen niet: “We nemen ze wel extra onder de loep” Peter Lanssens

30 juli 2020

16u11 0 Kortrijk Kleine nog geplande evenementen in Kortrijk, zoals straat- en buurtfeesten, worden (voorlopig) niet geschrapt. “We annuleren niet, maar nemen ze extra onder de loep. We houden tegelijk de cijfers van coronabesmettingen in de gaten om indien nodig opnieuw te evalueren”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). Zo blijft bijvoorbeeld ook de openluchtcinema, in Broelkaai 6 en in de deelgemeenten, netjes overeind.

De kleine evenementen mogen enkel als ze alle federale regels en de bijkomende mondmaskerplicht op alle openbare plaatsen in Kortrijk volgen. De stad neemt alle aangevraagde evenementen tot en met 31 augustus nog eens onder de loep. Drie factoren zijn belangrijk bij de extra evaluatie van de risico’s: de lokale besmettingscijfers, de opgegeven informatie in het evenementenloket en de verplichte test via het Covid Event Risk Model (CERM). “We houden de vinger aan de pols en informeren de organisatoren zo goed als mogelijk”, zegt Detavernier. “Alleen wanneer iedereen zich aan de regels houdt, behouden we een stukje van onze vrijheid en blijft de evenementensector aan de slag.”

Sommige organisatoren sturen hun evenementen bij door de strengere maatregelen en door het terugbrengen van het maximaal aantal aanwezigen, binnen en buiten. De meeste kunnen plaatsvinden. Alle info voor organisatoren staat op www.kortrijk.be/hoe-organiseer-ik-met-respect-voor-de-coronamaatregelen.