Kortrijk schenkt paaspakketten aan 1.600 kwetsbare kinderen: “Met én leerrijke boeken én lekkere chocolade én leuke knutselopdrachten in” Peter Lanssens

07 april 2020

20u11 15 Kortrijk De coronacrisis houdt de paasklokken niet tegen. Kortrijk schenkt paaspakketten aan 1.600 kwetsbare kinderen. De pakketten, met boeken en chocolade en knutselopdrachten, worden vanaf donderdagavond geleverd. “We volgen het standpunt van armoedespecialist Wim Van Lancker. We moeten in deze moeilijke tijden nóg meer oog hebben voor kinderen in armoede. Want zij lopen een groter risico om geïsoleerd te raken”, zeggen schepenen van respectievelijk Zorg en Kinderen Philippe De Coene (sp.a) en Bert Herrewyn (sp.a). De paasactie kost de stad Kortrijk 30.000 euro.

Er is grondig nagedacht over de inhoud van de pakketten. Zo omvatten ze kijk- en leesboeken van boekenhuis Theoria in Kortrijk. Met aandacht voor vier leeftijdscategorieën: peuters tot 3 jaar, kleuters tot 6 jaar en kinderen tot 9 en 12 jaar. Stad en OCMW stimuleren zo de leergierigheid. Verder ontwikkelde jeugdwerking Ajko knutselopdrachten voor binnen. Zodat kinderen en de andere gezinsleden creatief en spelenderwijs hun vakantietijd kunnen besteden. En om de gezinnen nog een extra hart onder de riem te steken, zit er lekkere paaschocolade in de pakketten. “De chocolade figuurtjes worden door de speciaalzaak Lucardi uit Heule geleverd”, zegt Philippe De Coene. “Lucardi schonk recent spontaan chocolade aan woonzorgcentra in Kortrijk. We wilden iets terugdoen en kiezen daarom op onze beurt voor Lucardi. Er spelen ook logistieke redenen mee. Want we stellen de paaspakketten in woonzorgcentrum Ter Melle samen, niet ver van Lucardi.”

Ons initiatief is écht nodig. Want de mogelijkheden van kwetsbare kinderen zijn nu nóg beperkter, zoals op het vlak van boeken en speelgoed. We bereiken met de actie zo’n 15 procent van alle 11.000 kinderen in die leeftijdsgroep in Groot-Kortrijk. Wat overeenstemt met het vermoedelijke aantal gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie, in Kortrijk en deelgemeenten. Schepen Philippe De Coene

Selectie

Hoe gebeurt de selectie van de 1.600 kwetsbare kinderen, goed voor ongeveer 750 gezinnen? “Dat doen we via diverse kanalen”, vertelt Philippe De Coene. “We baseren ons op lijsten van de sociale dienst van het OCMW, op de contacten van onze brugfiguren in het basisonderwijs, op gegevens van jeugdwerking Ajko en op gegevens van de voedselbedeling. Daarna vergelijken we alles, om geen dubbele tellingen te hebben. De leveringen vatten donderdagavond aan. Uiterlijk tegen zaterdag zijn alle pakketten bezorgd. We zetten hier 25 medewerkers van de stad, het OCMW en Ajko voor in. Niet enkel om de paaspakketten af te geven.”

Afstand en hygiëne

“Maar ook om bij al die mensen na te gaan of ze nog andere noden hebben en of ze gezond en wel zijn. Ons initiatief is écht nodig. De mogelijkheden van kwetsbare kinderen zijn in coronatijden nóg beperkter, zoals op het vlak van boeken en speelgoed. We bereiken met de paasactie ongeveer 15 procent van alle 11.000 kinderen in die leeftijdsgroep in Groot-Kortrijk. Wat overeenstemt met het vermoedelijke aantal gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie, in Kortrijk en deelgemeenten. En we hebben nog enkele pakketten in reserve, indien we eventueel kinderen detecteren die nog niet bereikt werden. We houden bij de emballage en levering van de pakketten altijd rekening met afstand en hygiëne. We werken ook niet met een vrije bijdrage van speelgoed. Er heerst zeker veel solidariteit onder de Kortrijkzanen. Maar zo voorkomen we niet-essentiële verplaatsingen.”

Laptops

Philippe De Coene roept de hogere overheden tot slot op om de regie deels uit handen te geven, zodat steden en gemeenten tijdens deze crisis een meer prominente rol kunnen spelen. “Neem nu bijvoorbeeld het project van de laptops voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen”, zegt Philippe De Coene. “Laat dat toch door ons regelen. Wij hebben de meeste contacten. We kunnen snel per school nagaan wat de behoeften precies zijn. De hogere overheden kunnen wel (mee) financieren. Maar laat ons de rol spelen die ons op het lijf geschreven is.”