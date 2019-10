Kortrijk schakelt versnelling hoger met tellingen: “Binnenkort weten we hoeveel bezoekers uitgeven aan kledij of voeding op welbepaalde dagen in onze stad” Joyce Mesdag

29 oktober 2019

19u53 1 Kortrijk Kortrijk kreeg tijdens de maanden juni, juli en augustus zo’n 1,8 miljoen bezoekers over de vloer, goed voor zo’n 19.588 bezoekers gemiddeld per dag. Dat blijkt uit cijfers die de stad Kortrijk kreeg van gsm-provider Proximus. “Die cijfers kunnen ons veel leren”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). “Beslissingen die we eerder namen op basis van buikgevoel, kunnen we nu ook staven met cijfers.”

Tijdens juni, juli en augustus werden alle bezoekers - via de aanwezigheid van hun gsm- geteld in het centrum van Kortrijk. “In de zone die we als ons stadscentrum beschouwen”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). “Van aan Kortrijk Weide tot aan het Plein en de skatebowl, en van aan het station tot aan het Astridpark. En het gaat echt om bezoekers. Wie meer dan twaalf keer per maand langer dan dertig minuten doorgebracht heeft in het centrum wordt meegeteld bij de mensen die wonen, werken of studeren in Kortrijk, en die groep wordt niet als bezoeker beschouwd.”

Bijna 1,8 miljoen bezoekers

In totaal kreeg Kortrijk 1.799.336 bezoekers over de vloer. Juni was goed voor 668.773 bezoekers, juli en augustus voor respectievelijk 570.774 en 559.750 bezoekers. “Dat komt op gemiddeld 19.588 bezoekers per dag”, zegt Vandendriessche. “22.292 in juni, 18.412 in juli en 18.056 in augustus.”

Vrijdag en zaterdag zijn - naar verwachting - de drukste dagen, met gemiddeld 22.331 en 24.130 bezoekers. Maandag scoort ook goed, met 20.224 bezoekers per dag. “Maar dat komt omdat de topmaandag in de Sinkenfeesten, goed voor ruim 30.000 bezoekers die dag, het gemiddelde omhoog trekt. Maandagen zijn doorgaans maar iets minder druk dan dinsdagen, die goed zijn voor een gemiddelde van 18.490 bezoekers”

Kortrijk krijgt ook een beeld van waar de bezoekers vandaan komen. “En daar komt een héél opvallende conclusie uit: 76 procent van onze bezoekers komen - logisch ook - uit West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen volgt met 9,86 procent, maar meteen daarna volgt Henegouwen, met 4,82 procent. Dat is verrassend veel, want eigenlijk spenderen we een groter budget aan promo in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar die promo dus maar matig effect heeft.”

Nog een stap verder

Schepen Vandendriessche heeft grote plannen met de cijfers. “Dit wordt ons 0-punt”, zegt hij. “We gaan elke drie maanden deze cijfers vrijgeven. We gaan dus niet alleen kunnen vertrouwen op ons gevoel als we denken ‘dat het een drukke dag of week is geweest’, we gaan het ook kunnen hardmaken met cijfers. We gaan ook kunnen zien of onze bezoekersaantallen stijgen ten opzichte van voorbije jaren, welke evenementen succesvol zijn enzovoort.”

“We investeren 40.000 euro per jaar in de cijfers”, zegt Vandendriessche. “Een investering die zeker de moeite waard is, want die 40.000 euro zorgt ervoor dat we de overige 760.000 euro van ons citymarketingbudget gerichter kunnen investeren. Het lijkt mij nu bijvoorbeeld een goed idee om zwaarder in te zetten op promotie in Henegouwen, want die mensen halen we blijkbaar gemakkelijk naar hier. Hetzelfde geldt voor de Fransen: iets minder dan de helft van de 75.785 internationale bezoekers komen uit Frankrijk. Amper 4.508 komen uit Duitsland. Moet je dan zwaarder inzetten op Frankrijk? Of net wel de Duitsers naar hier halen? Dat zijn interessante denkoefeningen…”

Met deze cijfers gaan we niet alleen kunnen vertrouwen op ons gevoel als we denken ‘dat het een drukke dag of week is geweest’. We gaan het ook kunnen hardmaken Schepen Arne Vandendriessche

Nog een opvallende vaststelling: de bezoekerscijfers pieken tijdens evenementen als Kamping Kitsch en Alcatraz, terwijl de festivals zelf buiten de telzone plaatsvinden. “Die festivals brengen dus echt wel mensen naar onze stad. Ze verblijven er, eten er, drinken er. Ze betekenen dus niet alleen een last voor onze stad, maar ook een lust.”

Kortrijk is bij de eerste steden die zoveel informatie trekt uit cijfers. En de stad wil nog verder gaan, door een samenwerking met mastercard en maestro bijvoorbeeld, om ook te zien hoeveel geld bezoekers uitgeven. “Die cijfers gaan we allemaal - gratis - ter beschikking stellen van grote spelers, om hen te overtuigen dat investeren in onze stad de moeite waard is.”

Big Brother

Maar druist dat niet in tegen de privacywetten? “Absoluut niet. We zijn helemaal in orde met de privacyregels”, zegt Vandendriessche. “De privacycommissie heeft zich uitgebreid over dit concept gebogen. Er wordt bijvoorbeeld maar geteld vanaf er een minimum van 50 mensen aanwezig zijn, om de identiteit van de bezoekers te beschermen. Van Mastercard/maestro gaan we doorkrijgen hoeveel geld in een bepaalde sector werd uitgegeven. We gaan dus enkel doorkrijgen welk totaal aantal bezoekers er welk bedrag heeft uitgegeven aan kledij of voeding. We gaan niet doorkrijgen hoeveel één bepaalde winkel bijvoorbeeld heeft verdiend die dag, en al helemaal niet wie met zijn kaart waar iets heeft gekocht. Het gaat om tendensen, niet om specifieke gegevens.”