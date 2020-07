Kortrijk rolt natuurvriendelijk maaibeheer uit: “Meer planten, bloemen, bijen en vlinders” Peter Lanssens

24 juli 2020

11u46 2 Kortrijk De stad Kortrijk ondertekende vorige zomer ByeByeGrass. Dat is een charter voor een meer klimaatrobuuste en biodiverse stadsomgeving. Daar wordt nu effectief werk van gemaakt door zo’n vijftig plaatsen in de stad onder ecologisch maaibeheer te zetten. Waardoor meer plantensoorten en bloemen de kans krijgen om uit te groeien. Dat betekent meer voedsel voor bijen, vlinders, vogels en andere dieren.

Ecologisch maaibeheer houdt in dat er afhankelijk van de locatie één keer per maand gesnoeid wordt of twee tot drie keer per jaar. In dat laatste geval krijgt het gras tot midden juni vrij spel. Waarna het gemaaid wordt. Een tweede maaibeurt volgt aan het begin van de herfst. Verwacht niet meteen een zee van bloemen.

Hommels en bijen

Het omvormen naar een kleurrijke bloemenweide duurt enkele jaren. Het worden eilandjes vol biodiversiteit, de hemel voor bestuivende insecten. Die omvatten een leger van zo’n 350 soorten hommels en bijen, 200 soorten zweefvliegen,... “Het gras van pleintjes en parken in onze stad ziet er vaak uniform groen uit”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Door het maaibeheer aan te passen, krijgen madeliefjes, boterbloemen, klaver en andere soorten de kans om het gras op te vrolijken.”

Schepen van Biodiversiteit Bert Herrewyn (sp.a): “We worden met blijvende droogte geconfronteerd, de biodiversiteit gaat snel achteruit en onze CO2-uitstoot moet drastisch dalen. Het is niet meer dan logisch dat we ons stedelijk groen een positieve rol in die uitdaging laten spelen.”

De vijftig geselecteerde groenzones bevinden zich in parken en op pleinen, in wegbermen, op rotondes en in het straatgroen. Al die pilootprojecten worden in samenspraak met de buurt opgevolgd en geëvalueerd. De komende jaren wordt het aantal zones dat ecologisch beheerd wordt stelselmatig uitgebouwd. Een overzicht van alle locaties vind je op de site www.kortrijk.be/maaibeheer.