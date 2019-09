Kortrijk rolt campagne tegen nachtlawaai op straat uit Opmerkelijk initiatief moet nachtrust in woonbuurten verzekeren Peter Lanssens

25 september 2019

11u21 0 Kortrijk In Kortrijk hebben 14.000 studenten het nieuwe academiejaar aangevat. Een record, maar die medaille heeft een keerzijde. Want feestvierders praten soms al te luidruchtig op straat. Waardoor de nachtrust van buurtbewoners verstoord wordt, met klachten als gevolg. De stad rolt in dat kader de nieuwe campagne ‘Het is al laat, hou het stil op straat’ uit. In principe kunnen personen die de rust verstoren zelfs een GAS-boete krijgen. “Maar daar zetten we zeker niét op in, we willen vooral sensibiliseren”, benadrukt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a).

De campagne komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er ging jaren van overleg tussen studentenverenigingen en inwoners aan vooraf. Want sommige studenten durven wel eens luidruchtig te zijn, tot schreeuwens toe. Vooral als ze na een evenement of een nachtje stappen huiswaarts keren. Om hen er op te wijzen dat ze na 22 uur rekening moeten houden met de nachtrust van omwonenden, worden 300 affiches met de boodschap ‘Het is al laat, hou het stil op straat’ in cafés opgehangen. Ook voorzien: 2.500 speciale bierviltjes, communicatie op sociale media en het meegeven van banners met de Safe Party-koffer. Dat is een koffer voor organisatoren van evenementen. Er wordt op buurten met veel nachtelijke activiteit ingezet zoals de studentenbuurt op ’t Hoge, de omgeving van studentencafé ’t Kanon en de Lange Munte en Doorniksewijk, waar veel koten zijn. Klinkt goed, maar trekken de studenten zich iets aan van het campagnebeeld van cartoonist Lectrr en grafisch vormgever Yves Debaes?

Niet te meten

“Zeker, want er is veel overleg rond geweest. De meeste studenten willen echt een goeie verstandhouding met de buurt”, benadrukken Kelly Detavernier (N-VA) en Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), schepenen van respectievelijk Onderwijs en Gebiedswerking. “Er zijn geen wettelijke regels rond luidruchtig praten en schreeuwen. Je kan dat niet meten”, vult Bert Herrewyn aan. “Deze campagne is er vooral om zij die er zich niet bewust van zijn dat ze lawaai maken, toch te sensibiliseren. En ja, in principe kunnen personen die de rust verstoren een GAS-boete krijgen. Maar daar zetten we deze keer voor alle duidelijkheid niét op in. Deze campagne is louter een preventieve campagne. Kortrijk bruist omdat er steeds meer activiteiten en evenementen zijn. Maar we zoeken een evenwicht. Op straat moet het stil zijn, ‘s nachts”, aldus Herrewyn. De campagne richt zich trouwens niet enkel op studenten, maar op alle feestvierders die zich wel eens bezondigen aan straatlawaai. Vandaar dat ook andere uitgaansbuurten zoals Heuleplaats eveneens intensief mee in de campagne opgenomen zijn.

Het gebeurt wel eens dat studenten lawaaierig zijn op straat, als de drank in de man is. Vooral in groep zijn ze dan het luidruchtigst. Maar eigenlijk valt het allemaal best goed mee hoor. Jan De Winter en Lore Pynoo van eetcafé Barsol

Drank in de man

Volgens de horecabazen kan de campagne nuttig zijn. Vooral op donderdagavond en -nacht, wanneer de meeste studenten uitgaan. “Dan kan het wel eens gebeuren dat ze lawaaierig zijn op straat, als de drank in de man is”, zeggen Jan De Winter (27) en Lore Pynoo (28) van eetcafé Barsol in de Doorniksesteenweg. “Vooral in groep zijn ze dan het luidruchtigst. Maar eigenlijk valt het allemaal best goed mee hoor. En we nemen trouwens ook zelf maatregelen. Door bijvoorbeeld onze deur na middernacht niet te laten openstaan”, alles Jan en Lore. “We volgen het ook op andere manieren mee op”, vult schepen Herrewyn nog aan. “Zo kunnen we als er klachten zijn over een lawaaierig terras, aan de cafébaas in kwestie vragen om bijvoorbeeld vanaf 23 uur geen drank meer op het terras te serveren. En in straten met veel koten, zoals in de Sint-Rochuslaan, wordt de dienst Stuvo (studentenvoorzieningen, red.) ingezet om aan studenten te vragen om wat stiller te zijn, indien dat echt nodig is.”

Hang affiches aan ramen uit

De initiatiefnemers roepen inwoners op om affiches van de campagne aan een raam bij hen thuis te hangen, zodat nog meer mensen het oppikken. Wie zo’n affiche wil downloaden en afdrukken: www.kortrijk.be/stilopstraat.