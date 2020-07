Kortrijk roept op om Europees rijbewijs tijdig te vervangen: “Slechts 10 jaar geldig” Peter Lanssens

01 juli 2020

17u20 0 Kortrijk Het elektronisch Europees rijbewijs is sinds juli 2010 van toepassing. Zo’n rijbewijs is 10 jaar geldig, net zoals een elektronische identiteitskaart. “Je laat na 10 jaar je rijbewijs in het stadhuis vernieuwen”, zegt schepen van Burgerzaken Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Maar in tegenstelling tot elektronische identiteitskaarten laat de federale toepassing voor rijbewijzen nu niet toe om bestuurders aan te schrijven als het rijbewijs bijna verstreken is. Je ontvangt dus geen brief als je rijbewijs vervalt. In Kortrijk worden jaarlijks zo’n 4.500 rijbewijzen aangevraagd of vernieuwd.”

Je checkt zelf de einddatum en vraagt tijdig de hernieuwing aan. Dat doe je door een afspraak te maken op www.kortrijk.be/op-afspraak. Een nieuw rijbewijs kost 25 euro. Het duurt door de huidige coronamaatregelen bij de leverancier een week voor je je nieuwe rijbewijs kan afhalen in het stadhuis.

https://www.kortrijk.be/op-afspraakWie een papieren rijbewijs heeft, moet dit niet verplicht omwisselen voor een bankkaartmodel. Het is levenslang geldig. Op voorwaarde dat het in goede staat is, alle tekst leesbaar is en de foto met het huidige uitzicht van de houder overeenkomt. Heb je je rijbewijs niet bij als er politiecontrole is, legt het bewijsstuk binnen de 24 uur op het politiekantoor voor. Wie dat niet doet of met een vervallen rijbewijs rondrijdt, riskeert een boete.