Kortrijk roept kotbazen om huur te laten vallen: ‘Maar het is enkel een oproep, geen verplichting’ Joyce Mesdag

07 april 2020

17u20 5 Kortrijk Kortrijk heeft alle koteigenaars van de stad in een mail gevraagd om huurgeld of verbruikerskosten tijdelijk op te schorten of te verlagen. “We beseffen dat dit niet evident is”, zegt schepen Kelly Detavernier (N-VA).

“De lessen aan de hogescholen en universiteiten zijn al minstens tot en met 17 mei opgeschort”, zegt Detavernier. “Er werd studenten gevraagd één woonplaats te kiezen, en de meesten hebben voor hun ouderlijke thuis gekozen. Al die tijd staat hun kot dus leeg. We kregen van verschillende ouders en studenten de vraag binnen of we koteigenaars niet om een tegemoetkoming konden verzoeken. Dat doen we met deze brief.”

Het was een koteigenaar die ons de brief bezorgde, en die is niet bepaald enthousiast over de vraag van de stad. “Het is wel héél gemakkelijk van de stad Kortrijk, om te vragen dat wij inkomsten laten vallen, terwijl ons geen steunmaatregelen worden aangereikt. Nochtans moeten wij ook elk jaar betalen en zorgen dat alles in orde is en onze koten aan alle strenge normen voldoen.”

“Een heel terechte opmerking”, zegt Detavernier. “Daarom is de toon van de brief ook niet dwingend. We kunnen het maar vragen. Brouwerijen laten ook de huurprijs vallen van de horecabazen, dan is het misschien logisch dat ook ouders en studenten aan een soortgelijke tegemoetkoming denken. Het hoeft ook niet de volledige huur zijn, misschien kunnen ze wat kosten laten vallen die ze zelf uitsparen omdat de koten leeg staan. Het is in elk geval niet iets dat we kunnen afdwingen, iedereen is vrij. Kotbazen zullen wellicht de studenten wel kennen die bij hen een kot huren, en best van al kunnen inschatten bij wie een tegemoetkoming het grootste verschil kan maken.”

Er zijn 2400 studentenkamers in Kortrijk.