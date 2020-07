Kortrijk richt nieuw woonerf in Vlamingenstraat en Keer der Vlamingenstraat in: “Veiliger voor voetgangers en fietsers” Peter Lanssens

23 juli 2020

11u29 0 Kortrijk De Vlamingen- en Keer der Vlamingenstraat in het centrum van Kortrijk zijn vernieuwd en als woonerf ingericht. “Het is er nu veiliger voor voetgangers en fietsers, binnen een autoluwe zone in het hart van de stad”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Het woonerf bevindt zich tussen de Wijngaardstraat in het winkelwandelgebied en de Spoorweglaan.

Het wegdek en de voetpaden in de Vlamingen- en Keer der Vlamingenstraat waren al jaren in een slechte staat. Op 3 februari startten nutswerken, die drie weken vertraging opliepen door de lockdown tijdens de eerste coronagolf. De wegeniswerken startten op 25 mei en duurden zeven weken. Ze werden uitgevoerd door de firma NV Bernard Ockier en kostten 161.788 euro. Beide straten zijn als woonerf heraangelegd. Er is daar nu een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Bestuurders mogen er geen voetgangers hinderen, want voetgangers mogen er de volledige breedte van de weg gebruiken. De straat is met een verzonken greppel aangelegd. De greppels zijn heraangelegd in originele blauwstenen kasseien, die in 1974 overlaagd werden met asfalt om een mooie link met het verleden te leggen. De nieuwe greppellijnen zijn gekozen in functie van bestaande dorpels en garages. Voetpaden zijn bij de aansluitingen van de Spoorweglaan met de Vlamingenstraat en Keer der Vlamingenstraat doorgetrokken om het woonerf te benadrukken. Opritborduren, toegankelijk voor personen met een beperking, accentueren het inrijden van het nieuwe woonerf.