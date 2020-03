Kortrijk respecteert vuilnismannen nu nóg meer: “Het zijn helden!” Peter Lanssens

19 maart 2020

12u23 0 Kortrijk Niet enkel de mensen die in de zorg werken, zijn tijdens deze coronacrisis echte helden. Dat zijn ook de vuilnismannen, die hun ronde blijven doen. “Er is niemand van ons op zijn gemak, maar we blijven doen wat we moeten doen”, zegt Ringo Verbauwhede. “We houden afstand. Samen sterk.” De Kortrijkzanen tonen respect. Zo staan er op vuilniszakken boodschappen, zoals ‘bedankt’.

De werking tijdens de ophaalrondes is aangepast, om het risico tot een minimum te beperken. “Normaal zitten er in een vuilniswagen drie personen”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Nu is dat niet meer zo. Het zijn inderdaad helden, hou dat vooral in het achterhoofd”, aldus Ruth Vandenberghe. “De rapers staan achteraan, op de planken, we zorgen er voor dat we nooit met drie in de wagen zitten”, vult Ringo Verbauwhede aan. “Onze ploegbaas Nino Vandevenne raapt zelfs mee zakken op. Hopelijk blijven we van corona gespaard. Want we zijn, over alle ophaalrondes verspreid, met 22 man op de baan. Maar we houden afstand”, aldus Verbauwhede. Eén ding staat vast: àlle Kortrijkzanen zijn de vuilnismannen erg dankbaar.