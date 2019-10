Kortrijk provinciaal gaststad Junior Journalistwedstrijd: “Schrijver Patrick Lagrou is peter” Peter Lanssens

21 oktober 2019

15u02 0 Kortrijk Kortrijk is gaststad voor de volgende editie van de ‘Davidsfonds Junior Journalistwedstrijd West-Vlaanderen’. Jeugdauteur Patrick Lagrou is peter van deze editie.

De gerenommeerde schrijver zal als West-Vlaming het jonge schrijftalent aanmoedigen. Patrick Lagrou verwelkomt verder de laureaten tijdens de prijsuitreiking op zondag 26 april 2020. Er nemen ruim 5.000 leerlingen deel aan de grootste schrijfwedstrijd van Vlaanderen. “Creatief omgaan met taal en Nederlands correct gebruiken blijven centraal staan”, zegt provinciaal contactpersoon Catherine Boury. “Elk jaar opnieuw blijkt dat onze provincie bulkt van het talent.” Het Davidsfonds zorgt voor een stevige prijzenpot.

Verrassing

“Ook dit jaar behoren een toeristisch meerdaags verblijf en een zeiltocht op zee tot de hoofdprijzen”, zegt algemeen directeur Kris Opdedrynck van de vzw Davidsfonds. “Op de koop toe is er dit jaar een bijzondere verrassing voor de laureaten”, aldus Opdedrynck. “Met het project Letterzetter, onze alternatieve invulling van het stadsdichterschap, zetten wij in op jong schrijverschap tussen 16 en 30 jaar”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Een wedstrijd als Junior Journalist is daar een belangrijk element in.”

Jeugdboekenfeest

Kortrijk koppelt de prijsuitreiking op 26 april 2020 aan een regionaal georganiseerd jeugdboekenfeest. Er zullen de hele dag voorstellingen en uitgetekende wandelingen zijn. Waarin het jeugdboek centraal staat. Jeugdauteurs komen langs op historische plaatsen in de binnenstad en gebruiken literatuur om de stad tot leven te wekken. “Kortrijk ontplooit zich steeds meer als een jonge en boeiende stad van schrijvers”, besluit schepen Axel Ronse. Inschrijven voor de wedstrijd: www.davidsfonds.be/juniorjournalist.