Kortrijk protesteert tegen geplande 36 meter hoge gsm-mast nabij openluchtbad: “Te hinderlijk” Peter Lanssens

03 juni 2020

17u08 6 Kortrijk Kortrijk trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, in een poging een vergunning voor een nieuwe 36 meter hoge gsm-mast nabij het openluchtzwembad Abdijkaai te laten vernietigen.

Er staat op het terrein van sportclub Wikings al enkele jaren een tijdelijke ‘vakwerkpyloon’ met antennes voor mobiele telecommunicatie. Die pyloon is 32 meter hoog, maar amper zichtbaar voor de omgeving omdat ze gecamoufleerd wordt door een groenscherm en hoogstammige bomen. De tijdelijke mast staat ook dicht bij het kanaal Bossuit-Kortrijk, vrij ver van bewoning.

De nieuwe geplande mast wordt echter 36 meter hoog, zal veel beter zichtbaar zijn en komt veel dichter bij woningen in de Ruitersweg. “De nieuwe locatie is te hinderlijk voor naastliggende percelen. We gaan hierover in gesprek met Telenet Group en stappen tegelijk naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Team Burgemeester). Het schepencollege stelt een raadsman aan in een poging een op 24 maart door de gewestelijke omgevingsambtenaar verleende vergunning te laten vernietigen.