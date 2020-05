Kortrijk pompt 7 miljoen euro in exitplan: 1.000 euro per horecazaak, 500 euro per handelszaak, extra personeel voor rusthuizen en nog veel meer Peter Lanssens

11 mei 2020

13u22 0 Kortrijk De stad Kortrijk stelt haar plan voor ‘de weg uit de crisis voor’. Nieuw hierbij is dat naast horeca ook alle handelszaken een premie krijgen, er meer geld gaat naar het opfrissen van het winkelwandelgebied en woonzorgcentra extra personeel krijgen. Dit exitplan vergt een investering van 6,96 miljoen euro. “Het is niet het zoveelste relanceplan met een opbod aan fondsen”, zegt burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne. “Het is een concreet plan. Met financiële steun voor ondernemers, mensen en verenigingen in moeilijkheden.”

De stad Kortrijk steunt haar zelfstandigen. De 459 restaurants en cafés, die het zwaarst getroffen werden, krijgen elk een premie van 1.000 euro. De horecabazen hebben het langst te lijden onder de crisis. De stad rolt nu ook de actie ‘Handelaars helpen handelaars’ uit. Elke handelaar en ondernemer in de eventsector krijgt 500 euro. Die moeten ze via een digitaal systeem de komende drie maanden uitgeven bij een van hun collega’s. Dit is specifiek voor winkels die moesten sluiten door de coronacrisis en de zwaar getroffen evenementensector. De actie is volgens de stad Kortrijk uniek in Vlaanderen. Want door zo te werken, vloeit het geld terug naar de economie. Premies aanvragen kan vanaf dinsdag 12 mei op de site van Onderneem in Kortrijk.



Kortrijk wil hét shoppingcentrum van West-Vlaanderen worden. Er gaat hiervoor 1,6 miljoen euro naar campagnes rond stadsmarketing en het opfrissen van het winkelwandelgebied, boven op de 1 miljoen euro per jaar die al voorzien was in een plan om Kortrijk de grandeur als winkelstad terug te geven. Het opfrissen van het winkelwandelgebied omvat onder meer vergroening en het extra inzetten op beleving en spelelementen.

Extra krachten voor wzc’s

Zorg Kortrijk versterkt de vijf woonzorgcentra Sint-Jozef in Kortrijk, De Zon in Bellegem, De Weister in Aalbeke, Ter Melle in Heule en Biezenheem in Bissegem. Er komen zes extra krachten bij. Ook voorzien is de aanwerving van een psycholoog, het investeren in een permanente opleiding van het zorgpersoneel, de voorraden van beschermingsmateriaal op peil houden, investeren in nieuwe en veilige manieren om bezoek mogelijk te maken en het optrekken van de koopkracht van het personeel via maaltijdcheques (150 euro extra per jaar).

De stad maakt 450.000 euro extra vrij, om mensen te steunen die door corona in armoede dreigen te verzeilen.

Verder krijgen alle cultuur- en sportverenigingen toch de toelages voor dit jaar, al organiseren ze noodgedwongen geen evenementen. Meer zelfs: er wordt 10 procent extra uitbetaald, op het vlak van betoelaging. Dit om bijvoorbeeld het verlies aan sponsoring op te vangen. De huur wordt ook kwijtgescholden voor 2020. Het cultuurcentrum werkt aan een ‘coronaproof’ programma, met bijvoorbeeld voorstellingen in de publieke ruimte. Musea en bibliotheken heropenen in de loop van mei. Exposities worden hernomen en lopen langer.

De recyclageparken blijven enkel op afspraak open, ook na de coronacrisis. OC’s en andere stadsgebouwen openen de komende weken om scholen extra ruimte te bieden. Want scholen dreigen met plaatsgebrek te kampen, door de coronamaatregelen.

Het plan Kortrijk Fietst en Stapt wordt uitgerold. De wandel- en fietsboulevard langs de Leie gaat weer helemaal open. Ook op korte termijn voorzien: nieuwe fietsstraten in de Overleiestraat, Passionistenlaan en Bloemistenstraat met Pater Beckstraat of Sint-Sebastiaanslaan. Àlle deelgemeenten krijgen fietszones (Sente inbegrepen), met uitzondering van Aalbeke en Bissegem. Het stadscentrum krijgt nieuwe residentiële fietsparkings en -stallingen. Er wordt ook op langere termijn gekeken, de Aalbeeksesteenweg krijgt een tijdelijke herinrichting, om het er veiliger te maken voor fietsers.

Ook kinderen en jongeren hebben nood aan perspectief. Zo bereidt jeugdwerking Ajko een zomerschool voor, samen met het onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN). Er komen voor kwetsbare kinderen nieuwe spel- en knutselpakketten en een uitleenwinkel met laptops en sportmateriaal. Ook het uitbreiden van de periode voor speelstraten van twee naar vier weken deze zomer wordt bekeken, en men wil de aankoop van veiligheidsmaterialen voor jeugdverenigingen ondersteunen en kamptoelagen verhogen.

De stad wil versneld werk maken van 100 extra hectare natuur en bos, nu mensen meer dan ooit wandelen en fietsen. De nieuwe site www.kortrijk.be/groenestad geeft een overzicht van alle initiatieven.

De impact van de coronacrisis voor Kortrijk wordt op 7,5 miljoen euro geraamd in 2020. En de volgende jaren wordt door de economische crisis een daling van de personenbelasting van 3,4 miljoen euro verwacht in Kortrijk. Hoe wordt dat opgevangen? Door bijvoorbeeld 8 miljoen euro minder te investeren deze legislatuur, tot en met 2024. Nieuw op dat vlak is het schrappen van een overdekte markthal van 2 miljoen euro op de Veemarkt. Want het is volgens de stad fout om in deze moeilijke tijden in bijkomende winkeloppervlakte te investeren. Dat heeft nu geen enkele zin. Verder zullen er, zoals eerder al werd bekendgemaakt, voor 2024 geen trambussen rijden tussen de achterkant van het station en Hoog Kortrijk, via de Doorniksewijk.

Blijvende invloed

Tenslotte wil Kortrijk als stad anders te werk gaan. Dit wil ze doen door het digitaal vergaderen te behouden, telewerken in te bedden en te investeren in digitale innovaties zoals het inzetten van meettoestellen ‘crowd control’. Het ‘anders werken’ is al volop bezig. Zo was er eind april een piek van 164 digitale vergaderingen. Ook voorzien: het extra berschermen van stadspersoneelsleden met bijvoorbeeld mondmaskers en het ‘coronaproof’ inrichten van stadsgebouwen. Opmerkelijk is ook dat er in het najaar een herdenkingsmoment komt voor alle COVID-19-slachtoffers.

Wie het exitplan wil inkijken, dat kan vanaf dinsdag 12 mei op de site van de stad Kortrijk.

