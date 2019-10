Kortrijk past voorstel over maandelijkse autovrije zondag aan: “parking Schouwburg wél bereikbaar” Peter Lanssens

11 oktober 2019

18u37 5 Kortrijk Volgende week kunnen alle Kortrijkzanen (vanaf 16 jaar) tijdens een digitaal referendum ja of nee stemmen over een maandelijkse autovrije zondag in de binnenstad (fietszone). Blijkt nu dat er een belangrijke wijziging is in het voorstel. Want als de maandelijkse autovrije zondag er komt, blijft de parking Schouwburg wél altijd bereikbaar. Die recente beslissing van het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA kan een invloed hebben op het debat.

Het voorstel was eerst: één vaste zondag per maand in de fietszone, altijd tussen 10 en 18 uur en met als voorwaarde dat de ondergrondse parkeergarages toegankelijk blijven, met uitzondering van de parking Schouwburg. Er kwam vooral veel kritiek op de onbereikbaarheid van de ondergrondse centrumparking Schouwburg. “Onder meer omdat er regelmatig voorstellingen op zondagnamiddag in de stadsschouwburg zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Vaak op oudere mensen gericht, die van ver buiten Kortrijk naar de stadsschouwburg komen. We willen met die mensen toch rekening houden.”

Parkeerabonnement

Dat de parking Schouwburg toch bereikbaar blijft, is ook goed nieuws voor mensen met een parkeerabonnement daar. En voor wie bijvoorbeeld dichter wil parkeren om op restaurant of café te gaan of naar handelszaken te trekken zoals patisserie Courcelles in de Doorniksestraat, om maar een voorbeeld te geven.

Geen grote impact

Is de maandelijkse autovrije zondag, als die er komt, dan nog volwaardig? “Ja, want je zal niet via de grote invalswegen zoals de Doorniksestraat naar de in- en uitrit van parking Schouwburg mogen rijden”, vervolgt Weydts. “We gaan een traject naar parking Schouwburg uit, onder meer via de Sint-Jorisstraat. Dat is aan de rand van de fietszone en een aanvaardbaar compromis. Het zal geen grote impact hebben op een autovrije zondag.”