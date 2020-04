Kortrijk organiseert vakantieopvang voor kinderen van ouders in zorgsector: “Een must in coronatijden” Peter Lanssens

06 april 2020

13u21 0 Kortrijk Kortrijk vangt tijdens de paasvakantie kinderen op van ouders die in coronatijden in cruciale sectoren werken, zoals in de zorg. Die vakantieopvang is er vooral in De Puzzel. Waar er strikte maatregelen zijn. Zo mogen er daar geen leerlingen van verschillende scholen met elkaar in contact komen. Iedereen moet dus in zijn eigen ‘bubbel’ blijven. “De kinderen hebben per school zelfs hun eigen toilet in De Puzzel”, zegt verantwoordelijke kinderopvang Katrien Verhaeghe.

Nu er geen kampen zijn in de paasvakantie, is het serieus improviseren voor veel ouders. Zo trekt bijvoorbeeld het ziekenhuis AZ Groeninge het paasverlof van alle medewerkers in. De stad Kortrijk biedt een helpende hand door vakantieopvang te voorzien voor kinderen, waarvan beide ouders in cruciale sectoren werken. En waarvan de school van de kind(eren) in de paasvakantie niet zelf een opvang organiseert. “We schakelden zeer snel om het allemaal te kunnen organiseren. Kortrijk is daar als stad een voorbeeld in. Alle betrokken ouders konden hun kind(eren) via een online document inschrijven”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA).”

De vakantieopvang is zéker nodig, voor ouders die in de zorg werken. Er zijn mama’s die hier ’s morgens doodmoe hun kind afzetten, na een nacht werken. Zodat ze snel wat kunnen slapen. De druk op hun schouders is enorm. Verantwoordelijke kinderopvang Katrien Verhaeghe

Stadspersoneel inzetten

Het gaat momenteel over 134 kinderen. Buitenschoolse opvang De Puzzel in de Condédreef in Kortrijk vangt tijdens de paasvakantie kinderen uit de scholen Levensboom, Spes Fatima, Drie Hofsteden, Spes Villa, Open Groene, Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, Sint-Paulus en ’t Hoge op. Naast personeel van De Puzzel, wordt er stadspersoneel van andere diensten zoals Sport en Jeugd ingezet voor de opvang. De vakantieopvang is gratis en is elke dag van 7 tot 18.30 uur mogelijk. “Er zijn begeleiders die het moeilijk hebben om in coronatijden te werken, maar het valt best mee”, vertelt Katrien Verhaeghe. “Omdat de opvang écht nodig is, voor ouders die in de zorg werken. Er zijn mama’s die hier ’s morgens doodmoe hun kind afzetten, na een nacht werken in een zorginstelling. Zodat ze snel wat kunnen gaan slapen. De coronacrisis legt een enorme druk op hun schouders.”

De begeleiders hebben zelf beslist om mondmaskers te dragen. Op die maskers staan soms ook kaboutertjes en autootjes, zodat de jongste kinderen niet bang zijn van de begeleiders. De regels rond ‘social distancing’ kan je niet laten naleven door kinderen. Dat is onmogelijk. We desinfecteren wel vaak. Katrien Verhaeghe

Temperatuur meten

Er worden strikte maatregelen genomen, in de vakantieopvang. Zo moeten kinderen in hun eigen groepje blijven. Er is dus geen onderling contact tussen de schoolgroepen. Elk groepje leerlingen van een school heeft daarom altijd een eigen lokaal. “Ze hebben hier per school zelfs hun eigen toilet”, vertelt Katrien Verhaeghe. “De begeleiders hebben zelf beslist om mondmaskers te dragen. Op die maskers staan soms ook kaboutertjes en autootjes, zodat de jongste kinderen niet bang zijn van de begeleiders. De regels rond ‘social distancing’ kan je niet laten naleven door kinderen. Dat is onmogelijk. We desinfecteren wel vaak.”

Zo worden deurklinken, het aanrecht, bankjes en speelgoed meerdere keren per dag ontsmet. We hebben ook overal handgel tot onze beschikking. We vragen de ouders om hun kinderen een picknick mee te geven. Zodat we niet zelf eten moeten voorzien, want die logistieke taken nemen we er in coronatijden best niet bij. We laten de kinderen als dat kan buiten spelen en picknicken. We hebben hier zelfs zonnecrème. En vanaf dinsdag 7 april meten we elke dag de temperatuur van de kinderen, met een hoofdthermometer. We moesten even zoeken om die te vinden, want ze zijn amper nog verkrijgbaar. We hebben trouwens speelgoed voor alle leeftijden, van 2,5 tot 12 jaar. Het is niet evident om de opvang te organiseren, maar we moeten hier samen door. Het lukt ons wel.”

Het was een titanenwerk, maar het is ons gelukt. Alle betrokken zijn ons dankbaar. Kortrijk is hier echt een voorbeeld in, als stad. Schepen Kelly Detavernier

Titanenwerk

Ook De Puzzel in de Peperstraat is Heule is open. Daar worden kinderen van de scholen Sente, Spes Koffiestraat, Spes Steenstraat en Spes Schoolstraat opgevangen. Leerlingen van basisschool Heule-Watermolen, ze vormen met twintig de grootste groep in de paasvakantie, worden opgevangen in buurthuis het Molenheem. “Het was een titanenwerk, maar het is ons gelukt. Alle betrokken zijn ons dankbaar”, zegt Kelly Detavernier. Andere scholen voorzien ook tijdens de paasvakantie zelf in een opvang en doen geen beroep op de stad. Ouders die met hun kinderen ultiem willen aansluiten voor de opvang, kunnen dat nog, onder meer via het meldpunt 1777.