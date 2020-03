Kortrijk opent zorghotel voor coronapatiënten in leegstaand rusthuis Lichtendal Peter Lanssens

29 maart 2020

20u41 74 Kortrijk Het leegstaand woonzorgcentrum Lichtendal in de Sint-Denijseweg op ‘t Hoge, tussen hogeschool Vives en universiteit Kulak, wordt een zorghotel voor coronapatiënten. Met medisch toezicht door huisartsen. “We openen het binnen de twee weken”, zegt schepen Philippe De Coene (sp.a).

Het zorghotel, waar de focus op psychosociale begeleiding ligt, krijgt dertig bedden om te starten. Wat indien nodig, tot vijftig bedden uitgebreid kan worden. “Het centrum voor schakelzorg is een soort tussenstation”, legt schepen van Welzijn Philippe De Coene uit. “Het gaat om patiënten die ofwel nog enige zorg nodig hebben na een ontslag uit het ziekenhuis. Of die besmet zijn en ziekteverschijnselen vertonen, maar (nog) niet naar het ziekenhuis moeten. Lichtendal is door gouverneur Carl Decaluwé goedgekeurd als locatie omdat het gebouw pas sinds midden 2019 leeg staat en de infrastructuur dus nog vrij intact is. Het zal na wat opknapwerken snel operationaal zijn, als zorghotel. Het ligt verder dicht bij het ziekenhuis AZ Groeninge en is vlot bereikbaar.”

Steden en gemeenten

Het centrum voor schakelzorg in Lichtendal, schepen De Coene stelde de locatie voor na een oproep van het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen, bedient niet enkel Kortrijk. Ook Covid-19 patiënten uit volgende steden en gemeenten zijn er welkom: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. Het zorghotel paalt aan leegstaande zorgflats van het vroegere Akkerwinde. Daar belanden daklozen met corona in quarantaine. Wat eerder bekend werd gemaakt.

Intensieve zorg in Xpo?

Tot slot: ook Kortrijk Xpo kan deels ingezet worden in het Kortrijkse corona actieplan. “Er is een denkpiste om in een hal van Xpo een extra dienst intensieve zorg in te richten. Met de nadruk op een denkpiste, want momenteel is dat echt niet nodig. Het ziekenhuis AZ Groeninge heeft alles perfect onder controle”, besluit De Coene.