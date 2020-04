Kortrijk opent tijdelijke afhaalbib: “Teruggebrachte boeken gaan 72 uur in quarantaine” Peter Lanssens

06 april 2020

16u43 0 Kortrijk De centrale bibliotheek in de Leiestraat start deze week met een afhaalservice, elke weekdag van 10 tot 18 uur. Teruggebrachte boeken gaan 72 uur in quarantaine.

Wie lid is van de bib, reserveert met een formulier op de online catalogus kortrijk.bibliotheek.be of telefonisch via 056/27.75.00 (elke werkdag tussen 10 en 16 uur) maximaal vier items. En geeft aan of je in de voor- of namiddag je pakket ophaalt. Daarna volgt een bevestigingsmail met een concreet tijdslot. Om te vermijden dat meerdere klanten tegelijk langskomen of dat er een wachtrij is. Je komt één per één binnen in de sluis van de bib, om je boeken op te halen. Die worden in een papieren zak aangeboden, op naam.

Ik ben er zeker van dat dit initiatief gesmaakt zal worden. In deze tijden appreciëren mensen het nog meer om van een goed boek te genieten. Schepen van Bibliotheken Axel Ronse

Evaluatie

Via de inleverbus teruggebracht materiaal wordt altijd 72 uur in quarantaine gezet. Vooral het opnieuw uit te lenen. De afhaalservice geldt enkel in de centrale bib in de Leiestraat en wordt na twee weken geëvalueerd. “Ik bewonder de flexibiliteit die de medewerkers van onze bibliotheek voor de dag brengen. Ik ben er zeker van dat dit initiatief gesmaakt zal worden. In deze tijden appreciëren mensen het nog meer om van een goed boek te genieten”, zegt schepen van Bibliotheken Axel Ronse (N-VA). Tot slot: de voor de coronacrisis al uitgeleende materialen worden sowieso verlengd tot maandag 27 april.