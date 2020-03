Kortrijk opent rouwregister voor belleman Peter Caesens: “We gaan jou nooit vergeten” Peter Lanssens

02 maart 2020

De stad Kortrijk liet maandagmiddag een rouwregister voor Peter Caesens (57) openen. De belleman en bibliotheekmedewerker kwam tijdens de nacht van zondag op maandag om het leven na een zware brand bij hem thuis, nabij het Volksplein. Het rouwregister ligt in de centrale bibliotheek, in de Leiestraat.

Peter Caesens was in Kortrijk gekend als een opmerkelijk volksfiguur. Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) postte het volgende op Facebook: “Wat een vreselijk nieuws. Peter Caesens was een heel warm en authentiek man. Die ik het voorbije jaar intensief leerde kennen. Zo was hij onder meer de drijvende kracht van het erfgoedplatform en onze cultuurraad. Hij was aanwezig op alle werkgroepen in het kader van culturele hoofdstad. En hij was een topmedewerker van de bib. Peter zei me altijd ‘Vergeet de Kortrijkse componisten niet bij de uitwerking van de kandidatuur’ (Kortrijk is kandidaat om in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te worden, red.). Peter, we gaan ze niet vergeten. En we gaan vooral jou niet vergeten”, aldus Axel Ronse. De stad betuigt zijn medeleven aan de familie en aan alle collega’s die met deze graag geziene man samenwerkten.

Folkloreraad

Peter Caesens was van veel markten thuis. Hij was van 1985 tot 1991 bibliothecaris in de wijk Sint-Jan (vrije openbare bibliotheek KWB St-Jan). Hij was ook bijna 35 jaar medewerker in de afdeling Beeld en Geluid van de stadsbibliotheek. Peter Caesens was gespecialiseerd in klassieke muziek. Peter Caesens liep zich ook vele jaren in de kijker als belleman van Kortrijk en was in tal van verenigingen actief, zoals bijvoorbeeld vroeger de Rollegemse Folkloreraad. Hij was verder de bezieler van de ‘AllesBehalve Ideale Bibliotheek’ (ABIB), gehuisvest in z’n eigen woning en bestaande uit wellicht 1,5 miljoen boeken, kranten, tijdschriften, partituren en documenten. Die nu in rook opgingen. De ABIB barstte al jaren uit zijn voegen. Wie de biografie wil lezen van de opmerkelijke figuur die Peter Arthur Caesens was, klik hier. Wie zijn blog wil raadplegen over de ABIB, klik hier.