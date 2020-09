Kortrijk op zoek naar nieuwe programmaregisseur Samenleven, Souad Abihi keert naar gezondheidszorg terug Peter Lanssens

19 september 2020

10u44 0 Kortrijk Souad Abihi (30) stopt als stedelijk programmaregisseur Samenleven in Kortrijk. De master in verpleeg- en vroedkunde en de vroegere projectmedewerker zorg in het ziekenhuis AZ Groeninge keert terug naar haar grootste liefde: de gezondheidszorg. De stad gaat op zoek naar een opvolger.

Dat Souad Abihi ontslag neemt als stedelijk programmaregisseur Samenleven, is geen verrassing voor ingewijden. Ze keert terug naar waar ze persoonlijk nog meer mee begaan is: de geestelijke gezondheidszorg. “De voorbije maanden deden me inzien dat ik nodig ben aan de zijde van de patiënt. Ik wil me verder inzetten in het doorbreken van taboes en een stem zijn voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen”, zegt Souad Abihi.

“Samenleven en diversiteit blijven me nauw aan het hart liggen. Ook daar zal ik me in de toekomst verder voor blijven inzetten, als rolmodel en niet meer als programmaregisseur. Ik kreeg in Kortrijk de kans om mee te werken aan een manier van samenleven waarin elkeen in diversiteit zijn plek kan nemen en/of krijgen. Ik was betrokken bij verschillende initiatieven, zoals de succesvolle nieuwjaarsreceptie begin 2020 (waar er voor het eerst rekening werd gehouden met de voedingsvoorkeuren van alle inwoners, red.).”

Hshoema

“De afgelopen maanden bouwde ik ook een groot netwerk uit. Het viel me op dat velen in onze stad de wil hebben om er samen een mooi verhaal van te maken. Ik gaf een aanzet voor een positief toekomstplan en ik heb er alle vertrouwen in dat de stad hier verder zal in slagen. Ik wens de stad oprecht alle succes toe.”

Souad Abihi richtte goed een jaar geleden Hshoema (Marokkaans woord voor beschamend en een verwijzing naar gevoelige thema’s) op. Die vzw wil taboes rond psychische moeilijkheden en kwetsbare thema’s binnen de gezondheidszorg doorbreken. Hshoema doet dat over alle culturele, raciale, ideologische, gender- en leeftijdsgrenzen heen. Zo houdt Hshoema al een hele tijd allerlei druk bijgewoonde lezingen en praattafels in de bovenzaal van boekenhuis Theoria. Hshoema houdt nu ook een tournee door Vlaanderen om mensen hun verhaal te laten doen en zo samen het taboe te doorbreken. Souad Abihi blijft zich voluit inzetten voor Hshoema.