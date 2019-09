Kortrijk onderzoekt zelfrijdende elektrische shopbusjes Pendels rijden ten vroegste in 2020 tussen parkeerhavens en winkelstraten Peter Lanssens

13 september 2019

15u56 10 Kortrijk De stad Kortrijk laat het inzetten van zelfrijdende elektrische shopbusjes tussen parkeerhavens en winkelstraten onderzoeken. Handelaars zijn al lang vragende partij. “Het is een heel goed idee, we zijn er een grote voorstander van”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Een andere vraag van handelaars, om voor het bovengronds kortparkeren de tijdsbeperking van maximum twee uur weer te schrappen, wordt wel resoluut van tafel geveegd. “Om ondergronds parkeren te stimuleren, is die tijdsbeperking van twee uur de best mogelijke maatregel”, vindt Axel Weydts.

Autonome elektrische shopbusjes zonder chauffeur inzetten tussen parkings achter slagbomen zoals bijvoorbeeld de parkings Broeltorens en/of Budabrug en de winkelstraten in hartje Kortrijk? Handelaars zijn het idee alvast genegen. “Want zo’n busjes zijn een prima dienstverlening aan shoppers, vooral tijdens koopmomenten of drukke weekends”, zeggen Hein Casier van modezaak Dolce by Erina en kappers Yves en Thimothy Vuylsteke uit de Leiestraat. Goed ook om shoppers, die niet meer zo goed te been zijn, toch te overtuigen om hun auto in een ondergrondse parking te zetten en nadien zo’n busje te nemen. En een mooie tegenprestatie ook voor de sinds augustus hogere parkeertarieven, voor wie komt winkelen in Kortrijk.

Trambussen

Helemaal nieuw is het voorstel trouwens niet. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) bezocht begin juni 2018 fabrikant Navya in Lyon in Frankrijk. Een autonoom elektrisch busje van Navya, voor maximum vijftien passagiers, kost zo’n 260.000 euro. Maar huren kan ook. Het stadsbestuur denkt aan een proefproject, ten vroegste in 2020 op een nog te bepalen traject tussen een of meerdere parkeerhavens en winkelstraten. “Het is nog niet voor morgen, maar we bekijken het, ook in overleg met De Lijn”, zegt Axel Weydts. Het plan was eerst om zelfrijdende elektrische busjes in te zetten tussen het station en Hoog Kortrijk, maar die piste is verlaten. Omdat zo’n busjes op die as te klein zijn om piekmomenten met duizenden mensen aan te kunnen. Het stadsbestuur wil wel trambussen op die as, via de Doorniksewijk. De uitdaging is om de toekomstige Vlaamse overheid, één trambus alleen al kost zo’n 1 miljoen euro, van die zware investering te overtuigen.

Tijdsbeperking van twee uur

Een andere vraag van veel handelaars in de binnenstad is om de tijdsbeperking van maximum twee uur voor bovengronds kortparkeren te schrappen. Die beperking werd in augustus ingevoerd, samen met de hogere parkeertarieven. Vroeger kon je na die twee uur zonder probleem verlengen, nu dus niet meer. “We blijven positief en we geloven echt in Kortrijk, maar we verliezen klanten door die maatregel”, vertelt Yves Vuylsteke van kapsalon Vuylsteke in de Leiestraat. “Zo duurt onze service met knippen en kleuren toch goed twee uur. We hebben er helemaal geen probleem mee om ondergronds parkeren te promoten, met plezier zelfs. Maar sommige (oudere) klanten krijg je echt niet mee hoor. Ze parkeren niet graag ondergronds en vinden de afstand gewoon te ver.”

Goedkoper

Schepen Weydts volgt hen niet: “Kortparkeren op straat tot maximum twee uur beperken is de beste maatregel om ondergronds parkeren te stimuleren. Want parkeren achter slagboom is de helft goedkoper dan op straat en daar heb je die tijdsbeperking niet. Wat bijvoorbeeld kapsalon Vuylsteke betreft, is de ondergrondse parking Budabrug perfect. Een klant die daar pakweg 2,5 uur parkeert, is veel goedkoper gediend dan bovengronds. Verder: de parkeervakken zijn er ruim en je auto staat er veilig. En het is niét ver wandelen van parking Budabrug naar de Leiestraat. Wie voor het eerst in parking Budabrug (Dam 1, red.) staat, komt altijd terug. Zeker weten.”