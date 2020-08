Kortrijk onderzoekt alle 200 meldingen van wateroverlast na onweer van donderdag: “We bekijken riolen en straatkolken”

Kortrijk

De brandweer kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag ruim 200 oproepen voor wateroverlast, na het hevig onweer. “We zoeken bij àlle meldingen de oorzaak zoals verstopte straatkolken of een probleem met de riolen”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a), nadat in de de Bethunelaan een tunnel blank stond door zo’n verstopte straatkolken . Frank Vierstraete (Team Burgemeester) stelt voor om variabele led-borden bij watergevoelige locaties te plaatsen, waar tijdens wateroverlast een waarschuwing op komt.