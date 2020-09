Kortrijk-manager Matthias Leterme laat zijn scouts al speuren naar een opvolger voor Moffi

Eddy Soetaert

22 september 2020

18u47 0 Kortrijk Terem Moffi staat nog niet op de spelerslijst van FC Lorient op de website van de Bretoense club. De Nigeriaan legde immers nog maar net zijn medische tests af zodat de transfer nog niet officieel is betekend. Intussen kijken de scouts van KV Kortrijk toch al uit naar een opvolger voor zijn uitgewuifde spits.

Bij KVK vielen ze niet uit de lucht toen de transfer werd gerealiseerd. “We wisten al sinds langer dan het voorbije weekend dat Moffi mogelijk zou vertrekken”, zegt algemeen manager Matthias Leterme. “We waren dus ook al bezig met de eventuele opvolging van onze spits.”

In Kortrijk hebben ze een uitstekende scoutingcel die altijd zoekt naar witte raven die voor weinig geld kwaliteit kunnen bieden. Er landde in het verleden al veel vaker een goudhaantje als Ivan Santini. Vooral spelers die even uit de picture waren - van Ciman over Kaminski tot Derijck - worden gevolgd, net als jonge talenten die in Kortrijk een springplank vinden om een grotere carrière te maken. Zeg maar jongens als Zukanovic, Marusic en in de toekomst misschien ook wel de nieuw aangeworven doelman Marko Ilic.

Terem Moffi moet bij Lorient dringend de verlosser worden. De club uit de Morbihan staat onderin met drie punten uit vier wedstrijden, ging dit weekend weer met 2-0 de boot in bij Saint-Etienne en heeft dringend een goalgetter nodig.

Wat kan Gueye?

KVK zoekt een opvolger, want vooralsnog kon Pape Gueye niet overtuigen. Het verhaal is merkwaardig. Gueye scoorde bij Aalesunds dertien keer in 29 wedstrijden. “We volgden hem al sinds mei vorig jaar”, aldus Leterme. Toen KVK de Senegalees in januari wou aanwerven, hielden de Noren evenwel het been stijf, waarna Moffi plots op het Kortrijkse pad kwam. Op 31 januari kon de transfer van Gueye dan plots toch alsnog worden gerealiseerd. Vaak was toen te horen dat Gueye meer kwaliteiten bezit dan Moffi. Hij scoorde ook bij zijn eerste speelminuten op KV Oostende (0-3), maar breide er geen efficiënt vervolg aan. Yves Vanderhaeghe blijft wel geloven in de mogelijkheden van zijn spits die in de eerste helft tegen Eupen dramatisch zwak was, maar later aangaf dat hij de voorbije dagen geveld werd door diarree.

“We volgen enkele spelers en kijken wat mogelijk is”, zegt Matthias Leterme. De transfermarkt duurt tot 5 oktober en niemand beter dan hij weet dat de koopjes vaak op de slotdag van de mercato worden afgesloten.

Het transfergeld voor Terem Moffi zal in ieder geval goed worden benut. KVK vangt acht miljoen plus allicht nog wat leuke extra’s, al moet het dan wel ruim één miljoen doorstorten naar Moffi’s vorige club Riteriai. “Het geld is zeker welkom in een periode met heel beperkte inkomsten”, beseft de algemeen manager.

Wie dan met stoute woorden zegt dat eigenaar Vincent Tan hier wel weer beter van zal worden, wordt door Leterme meteen gecounterd. “Tan heeft nog nooit geld van een transfer gevraagd of gekregen.”

Het is nog even wachten tot de transfer officieel wordt afgerond. Intussen ontvangt KV Kortrijk vrijdagavond Antwerp FC, de club die KVK vorig seizoen met heel veel moeite uit een veelbesproken bekerfinale hield.