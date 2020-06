Kortrijk maakt straten kraaknet: parkeren tijdelijk verboden op Volksplein en omgeving Peter Lanssens

17 juni 2020

11u30 0 Kortrijk Er zijn al jaren opmerkingen in Kortrijk over straten die er niet netjes bijliggen en waar het onkruid welig tiert. Vooral invalswegen en zijstraten zijn een probleem. De stad probeert daar nu iets aan te doen met de actie ‘de properste straat van Kortrijk’. Daarom worden elke maand enkele straten parkeervrij gemaakt, zodat straatveegmachines goten kunnen reinigen en medewerkers moeilijk bereikbare plekjes kunnen poetsen.

De bewoners van de Sint-Rochuslaan, de Pijlstraat en het Volksplein bijten de spits af. Ze ontvingen via gebiedswerkers een brief met meer info over de actie. Het goed naleven van het parkeerverbod is cruciaal. Buurtbewoners kunnen hun wagen tijdelijk niet parkeren, in de zones waar er gepoetst wordt. Er komen parkeerverbodsborden, zodat niemand kan beweren niets van de actie af te weten.

Heetwatermachine

De eerste actie start op donderdag 18 juni om 8 uur. Dan wordt onkruid verwijderd en zwerfvuil opgeruimd. Daarna voert een heetwatermachine een dieptereiniging uit, op open plaatsen. Een borstelmachine verwijdert in de namiddag losliggend afval en onkruid. Medewerkers gebruiken ook handmachines om onkruid en zwerfvuil op te ruimen. Tegen vrijdagavond 19 juni zijn de werken afgelopen en hebben de bewoners van het Volksplein, de Sint-Rochuslaan en de Pijlstraat weer een kraaknette straat.

Ook deelgemeenten worden niet vergeten. Zo zijn in juli enkele straten in Kooigem aan de beurt. “We willen tegen het einde van de legislatuur alle invalswegen en straten, waar veel parkeerzones zijn, een poetsbeurt gegeven hebben”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).