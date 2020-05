Kortrijk maakt kennis met De Bevoorrading: “Nood aan sociaal contact? Welkom!” Dansworkouts in openlucht en take away koffie en ijsjes in Koning Albertpark Peter Lanssens

20 mei 2020

12u34 0 Kortrijk Veel mensen hebben het mentaal moeilijk. De mot zit erin. De nood om elkaar te ontmoeten is groot, al is het kort. De Bevoorrading brengt de verlossing. Het initiatief omvat op Hemelvaartsdag een dansworkout aan de Leie en zalige take away koffie en ijsjes. Alles gebeurt in regel met de coronamaatregelen. “De mensen zijn radeloos aan het worden. Ze hebben nood aan sociaal contact. Hier kan je ook gewoon een praatje komen slaan”, zegt Fanny Leenknecht (34).

De Bevoorrading bevindt zich in het Koning Albertpark, nabij de deels in de grond verzonken sculptuur Moeder Aarde II. De blote vrouw rust er in een oase van groen, bij de Groeningebrug aan de Leieboorden. Een topligging voor een dansworkout, met respect voor ‘social distancing’. Snel inschrijven is de boodschap, er kunnen op donderdag 21 mei vanaf 10.30 uur (per sessie) maximum vijftien personen deelnemen. Aygül Douzmanova (29) verzorgt de choreografie.



“Ik wil de mensen vooral plezier en een goed gevoel geven, je moet niet kunnen dansen”, vertelt Aygül. “Het gaat richting hiphop, maar het is niet moeilijk. Het is toegankelijk voor iedereen. En het is therapeutisch, zowel emotioneel als fysiek, in deze moeilijke tijden. Voel jullie mooi en fantastisch en tank in de stralende lentezon energie bij. Na de dansworkout stretchen we en volgen er nog ademhalingsoefeningen, om tot rust te komen. Ik zal tijdens weekends en op feestdagen, afhankelijk van het weer, nog meer dansworkouts brengen.”

Wielertoeristen

Telkens er een workout is, is er ook heerlijke (ijs)koffie of huisgemaakte limonade. Niet enkel voor deelnemers, voor alle passanten. Fanny Leenknecht zorgt er voor, op de drempel van een huis in het Albertpark. Waar Fanny met haar gezin en huisgenoten woont. Je kan zelfs een take away ontbijt bestellen.



Steeds meer Kortrijkzanen vinden de weg, want de take away coffeeshop opende al enkele keren. Ook wielertoeristen, op een boogscheut van De Bevoorrading ligt een fietsboulevard langs de Leie, houden er graag even halt. “Eén van mijn vaste klanten en fans is profrenner Julien Vermote. Hij fietst iedere dag over de Groeningebrug, om te kijken of we open zijn”, lacht Fanny. “De mensen snakken naar een koffiepauze. Ook om even te praten met elkaar. Of gewoon om naar andere mensen te kijken. We missen allemaal sociaal contact.”

Ambachtelijk bioroomijs

Er zijn ook take away ijsjes, vanuit de garage van het huis in het Albertpark. Daar zorgt Geert Van Hoefs (57) voor. Hij is met Epicurus gespecialiseerd in roomrijs van biologische oorsprong en ambachtelijk roomijs. “Lekker ijs met eerlijke producten. Puur natuur, zonder smaakversterkers”, vertelt de Kortrijkzaan. “Ik serveer met Epicurus de klassiekers in De Bevoorrading: vanille, chocolade, karamel, speculoos, pistache, stracciatella en sorbets. De naam Epicurus verwijst naar een Grieks filosoof. Die altijd zei: ‘geniet positief van het leven’.”

Dj ‘Don’t Ask Danny’ komt draaien op Hemelvaartsdag, om het plaatje compleet te maken. De koffie en ijsjes zijn de hele dag door te verkrijgen. “Als er om 18 uur nog volk opdaagt, doen we gewoon door”, zegt Fanny Leenknecht. Wie wil inschrijven voor de dansworkout of nog meer wil te weten komen over De Bevoorrading, kan op de Facebookpagina van het initiatief terecht: klik hier.