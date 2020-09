Kortrijk maakt 12.500 euro vrij voor noodhulp tegen corona in ontwikkelingslanden Peter Lanssens

11 september 2020

16u00 0 Kortrijk 12.500 euro: dat is het Kortrijkse jaarbudget voor buitenlandse noodhulp. Die som gaat deze keer naar in ontwikkelingslanden actieve niet-gouvernementele organisaties. Om de economische en sociale gevolgen van de corona pandemie te milderen, in regio’s waar er minder middelen zijn. “Solidariteit mag geen grenzen kennen”, zegt schepen van Mondiaal Beleid Bert Herrewyn (sp.a).

4.191 euro gaat naar Doctors on a mission. Die ngo stuurt mobiele teams, veiligheidsmateriaal en beademingstoestellen naar de armste gebieden van Bolivia en Haïti, met de meeste landelijke besmettingen.

1.807 euro gaat naar Trias. Die ngo regels voedselpakketten voor kwetsbare boeren in Ecuador. Velen van hen zitten zonder inkomen, omwille van het kelderen van de lokale economieën door de coronacrisis.

3.612 euro gaat naar WSM. Die ngo rolt een campagne uit in de Dominicaanse Republiek. Zodat ook in de meest kwetsbare wijken juiste info over het virus verspreid wordt. Via lokale gezondheidscentra, van wie de bezoekers veelal mensen zijn die met hiv/aids en/of tuberculose besmet zijn. Ze lopen door hun al verzwakt immuunsysteem een hoger risico op een fatale coronabesmetting.

2.890 euro gaat naar Oxfam. Die vzw regels voedsel- en hygiënepakketten voor Palestijnse gezinnen in vluchtelingenkampen en in de regio’s Jeruzalem en Jericho. Oxfam is ook in het Afrikaanse Burundi actief. Waar 40 ‘wasstations’ coronaproof gemaakt worden, onder meer met het nodige hygiënemateriaal.