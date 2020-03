Kortrijk Loopt tegen borstkanker geannuleerd: “Beslissing over Sinksen valt begin april” Peter Lanssens

23 maart 2020

11u48 12 Kortrijk De Engie Kortrijk Loopt voor Think Pink, de vereniging die zich inzet voor borstkankerpatiënten, is door de coronacrisis noodgedwongen geannuleerd op maandag 1 juni. Het loopevent is jaarlijks goed voor ruim 3.000 deelnemers. Het is ook een teken aan de wand dat de Sinksenfeesten in hun geheel op de helling staan. “We beslissen begin april”, zegt Vincent Van Quickenborne.

Geen Engie Kortrijk Loopt op 1 juni. Het is elk jaar één van de hoogtepunten van Sinksen. De organisatoren van Golazo geven duiding in een boodschap: “De maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus gaan nog een hele tijd gelden”, valt te lezen. “We zullen voorzorgen moeten blijven nemen. Zelfs eens het normale leven stilaan zou kunnen hernemen. Want op Kortrijk Loopt komen veel mensen samen. En dus moeten wij mee onze verantwoordelijkheid nemen, als organisator. De gezondheid van ieder van ons primeert. Engie Kortrijk Loopt Think Pink is geannuleerd. Naar later dit jaar verschuiven is onmogelijk. Hoezeer iedereen er naar uitkeek. We gaan op 1 juni Engie Kortrijk Loopt wel virtueel lopen.” Meer info hierover: www.keepmoving.eu.

Afwachten wat de komende weken brengt. We blijven sowieso creatief en zijn zelfs al aan het brainstormen over een ander soort Sinksen. Als we bijvoorbeeld ons huis nog niet uit mogen. Schepen van Evenementen Kelly Detavernier

Zeer moeilijke beslissing

Nu deze editie van de Engie Kortrijk Loopt geschrapt is, wordt opnieuw de vraag gesteld of het niet beter is om de Sinksenfeesten in hun geheel te annuleren in Kortrijk. Een zeer moeilijke beslissing. Dé feesten van het jaar zijn jaarlijks goed voor meer dan 200.000 bezoekers en zijn erg belangrijk voor handel en horeca in Kortrijk. Een ‘light’ versie van Sinksen lijkt het hoogst haalbare. “We hebben onze voorzorgen genomen en nog geen boekingen gedaan. We beslissen bij de evaluatie begin april”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Alles staat ‘on hold’ momenteel, we houden met alle initiatiefnemers van Sinksen contact”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). “Afwachten wat de komende weken brengt. We blijven sowieso creatief en zijn zelfs al aan het brainstormen over een ander soort Sinksen. Als we bijvoorbeeld ons huis nog niet uit mogen”, aldus Detavernier. De Sinksenfeesten, die dit jaar in het teken staan van de 20 jaar geleden overleden Kortrijkse volkszanger Johny Turbo, zijn gepland van vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni.