Kortrijk lijdt verlies van 7,5 miljoen euro door coronacrisis Peter Lanssens

21 april 2020

16u52 5 Kortrijk De stad Kortrijk houdt in een periode van midden maart tot eind mei rekening met een verlies van 7,5 miljoen euro. Dat maakte schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) maandagavond op de digitale gemeenteraad bekend. Zo zijn er minder inkomsten via parkeerbelastingen. We zetten alles op een rij.

Eerst en vooral: het is nu nog moeilijk om de financiële impact helemaal correct in te schatten. “Daar zijn drie redenen voor”, zegt schepen Kelly Detavernier. “We weten momenteel niet hoe lang de noodtoestand nog zal duren, we weten nog niet hoe de gefaseerde exit zal verlopen en het is moeilijk in te schatten hoe diep de economische recessie zal zijn. De berekening die we nu al maakten, komt op 7,5 miljoen euro uit. We splitsen het verlies in drie luiken op.”

Minder GAS-boetes

“We verliezen 4,5 miljoen door een daling van de belastingopbrengsten. We houden concreet rekening met een lagere aanvullende personenbelasting door een lager belastbaar inkomen in 2020, minder parkeerbelastingen, het niet innen van de BID(handels)-taks en logiestaksen en minder belasting op filmtickets en reclamedrukwerk. Er zijn door de coronamaatregelen ook minder belastbare feiten via GAS, waardoor er nu weinig heffingen zijn.”

Geen Paasfoor

“We verliezen 1,25 miljoen euro door een daling in retributie omzet. Dat zijn inkomsten door prestaties te leveren. Vallen onder meer weg: inkomsten door het verhuren van onder meer de stadsschouwburg, OC’s en fuifzalen, inkomsten in de bibliotheek en musea en inkomsten via de standgelden voor de Paasfoor.”

Steunpremies voor horeca

“We geven ondertussen ook al 1,75 miljoen euro extra uit. Dat zijn de voorziene middelen om door de crisis te komen. Hier gaat het onder meer over de steunpremies voor de lokale horeca, steun voor mensen die het (straks) moeilijker hebben, gemaakte kosten om te voorzien in beschermingsmaterialen, het opzetten van een triagepost en schakelzorgcentrum en het inzetten op preventie.”

We zijn met een gezond financieel evenwicht gestart en bouwden een degelijke buffer op voor tegenslagen. Ik ben ervan overtuigd dat we met de nodige realiteitszin en visie deze crisis zullen doorstaan. Schepen van Financiën Kelly Detavernier

Financieel gezond

De stad blijft de toestand voortdurend monitoren. “We bekijken de impact voor de komende zes maanden”, stelt schepen Kelly Detavernier. “Om zo het meerjarenplan te kunnen bijsturen, rekening houdend met de directe impact en de impact op langere termijn. We zijn met Kortrijk gelukkig een voorbeeld als het op het meerjarenplan aankomt. We zijn met een gezond financieel evenwicht gestart en bouwden een degelijke buffer voor tegenslagen op. We hebben een ambitieus meerjarenplan, met financiële realiteit. Ik ben ervan overtuigd dat we met de nodige realiteitszin en visie deze crisis zullen doorstaan”, aldus Detavernier. Het is niet de bedoeling dat er investeringen sneuvelen, door de coronacrisis. “We gaan er alles aan doen om dat te voorkomen, maar we kunnen het wel niet garanderen”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.