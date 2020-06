Kortrijk lanceert druktebarometers om volkstoeloop zoals op Flageyplein te vermijden: “Politie treedt zo nog gerichter op” Peter Lanssens

24 juni 2020

06u29 44 Kortrijk Kortrijk wil in tijden van corona toestanden zoals op het Flageyplein in Elsene vermijden. Waar afgelopen weekend Kortrijk wil in tijden van corona toestanden zoals op het Flageyplein in Elsene vermijden. Waar afgelopen weekend honderden jongeren opeengepakt feestten . Kortrijk zet druktebarometers op hotspots in. Om te zien waar je welkom bent en welke plaats je beter (even) mijdt. “De politie kan ook optreden, als het echt te druk wordt”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Het systeem werkt eenvoudig. Je volgt op www.kortrijk.be/webcams-druktebarometer enkele webcams: op de Grote Markt, in de Korte en Lange Steenstraat in het winkelwandelgebied, op de verlaagde Leieboorden en in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat. Elke druktebarometer heeft drie standen in kleur. Groen geeft aan dat het kalm is en je er welkom bent, oranje wil zeggen dat het drukker wordt en je er beter wegblijft, rood is te druk en te mijden. De beelden van de webcams worden automatisch om de 30 seconden aangepast op de webpagina. “We kiezen die vier locaties omdat je daar de meeste kans hebt dat er teveel volk opeengepakt staat. Dat willen we vermijden, voor ieders veiligheid”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

“De druktebarometers zijn in combinatie met live beelden een goede leidraad voor mensen die naar het centrum afzakken. Zo is er eind deze week het koopjesweekend #KortrijkKorting. Het kan dan druk zijn, zeker in de namiddag. Ik raad iedereen aan om eerst de druktebarometers te bekijken. Voor je naar het stadscentrum komt. Op die manier blijft iedereen welkom. En hoeft niemand zich onveilig te voelen”, aldus Arne Vandendriessche.

Snel schakelen

De politiezone Vlas volgt de drukte op de vier hotspots op de voet. En bepaalt ook op basis van de live beelden via het bestaande cameranetwerk in het stadscentrum of een of meerdere druktebarometers van stand van kleur moeten veranderen. “We kunnen op die manier snel schakelen en het grote publiek tijdig verwittigen, voor er echte problemen opduiken”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

“De politie maakt verder telkens op basis van de live beelden en feedback van de fietsploeg ter plaatse een goede inschatting van de drukte. De politie kan optreden, als het echt te druk wordt. We zorgen tegelijk voor een korte lijn tussen politie en het stadsteam communicatie. Zij delen samen opvallende wijzigingen van een of meerdere barometer(s) meteen mee aan het grote publiek”, aldus de burgemeester.

Die mededelingen gebeuren via de site en Facebookpagina van de stad Kortrijk. Zo houden mensen altijd rekening met hun veiligheid en die van elkaar.