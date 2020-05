Kortrijk krijgt zeven nieuwe fietsstraten en -zones: “Sinds corona boomt fietsen enorm”

Kortrijk

De fietszone met 74 fietsstraten in hartje Kortrijk, bijna een jaar geleden geopend, krijgt gezelschap. Er komen in Kortrijk en deelgemeenten nog eens zeven fietsstraten en -zones bij. ‘Schepen Vélo’ Axel Weydts (sp.a) smeedt zo het ijzer als het heet is. Want tijdens de lockdown steeg het recreatief fietsverkeer tijdens weekends met 40 procent . “Het fietsen boomt enorm sinds corona. Dat moeten we vasthouden”, vertelt schepen Weydts. We stellen de zeven nieuwe fietsstraten en fietszones aan u voor.