Kortrijk krijgt weer fysieke gemeenteraad… in evenementenhal Depart Peter Lanssens

16 juni 2020

15u39 0 Kortrijk Gedaan met de digitale gemeenteraden in Kortrijk, nu de coronacrisis stilaan onder controle lijkt. De volgende gemeenteraad, op maandag 6 juli, is weer fysiek. Niet in de raadszaal in het historisch stadhuis, de politici zitten er werkelijk als sardientjes in een blik, maar wel in evenementenhal Depart op het Nelson Mandelplein op Kortrijk Weide. De raadsleden kunnen er op voldoende afstand van elkaar plaatsnemen, net zoals het publiek en de pers.

“Onderschat de hele logistieke operatie niet. Zo moeten we bijvoorbeeld een mobiel stemsysteem in Depart installeren”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein (Team Burgemeester). “Na de gemeenteraad in juli is er het traditionele politieke zomerreces. Waar de volgende gemeenteraad op 14 september zal plaatsvinden, weten we nu nog niet. Het hangt af van hoe de situatie met het coronavirus verder evolueert.

Het opnieuw fysiek houden van de gemeenteraad werd afgelopen maandag besproken op het bureau van fractieleiders in Kortrijk. “Vlaams Belang liet het agendapunt toevoegen, ook de andere oppositiepartijen zijn voorstander”, laat raadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) weten. “We zijn zeer tevreden met deze oplossing, die het debat weer ten volle moet toelaten”, aldus Vermeersch. Tot slot nog dit: de raadscommissies gaan voorlopig wel nog digitaal door. Wie wil volgen: de gemeenteraad op 6 juli vat om 19 uur in Depart aan.