Kortrijk krijgt tegen najaar coronaproof evenementenplein: “We willen de cultuurspelers een perspectief bieden” Peter Lanssens

14 augustus 2020

15u42 9 Kortrijk De stad Kortrijk wil tegen het najaar een coronaproof evenementenplein inrichten, mogelijk op het Schouwburg- of Nelson Mandelaplein. “Om cultuurspelers toch perspectief te bieden”, legt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) uit. Kortrijk laat zich inspireren door Newcastle in Engeland, waar recent een concert georganiseerd werd voor 2.500 personen. Bezoekers zaten daarbij per vijf in hun eigen box. De stad werkt ook aan een noodfonds voor de sector.

Vijfhonderd boxen met elk vijf stoelen en elk een koelkast met drankjes. En alle boxen staan op twee meter van elkaar. Dat wil de stad Kortrijk bouwen op een nog te bepalen centrumplein. Nu ligt de grens nog op maximum tweehonderd aanwezigen, maar de stad hoopt op federale versoepelingen tegen het najaar. Spelers uit de cultuur- en evenementensector vragen zich af of zo’n coronaproof evenementenplein wel rendabel is. “Ja, want wij gaan als stad de infrastructuur voorzien, zodat organisatoren het kunnen gebruiken. We willen op dat vlak pionieren in Vlaanderen. Het is een manier om de sector uit het moeras te trekken”, benadrukt Ronse.

Muziek, theater, poëzie, een festival zoals Student Welcome in oktober, je kunt alle richtingen uit met zo’n coronaproof evenementenplein. “We zullen ons moeten aanpassen, want ik verwacht dat de coronacrisis nog minstens tot het voorjaar van 2021 of misschien tot de zomer van 2021 zal blijven duren”, meent burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Steunplan

Kortrijk schreef ondertussen ook elke vereniging of organisatie aan met de vraag om de impact door corona door te geven. “Dat gaat van een kleine fotografievereniging tot een professionele speler die met circus bezig is of een concertorganisator, zoals het Wilde Westen”, gaat Ronse verder. “We werken nu op basis van hun input een steunplan via het noodfonds uit. We willen in september landen en dan meer info geven. Ondertussen werd elke culturele speler die van de stad huurt al vrijgesteld van huur zolang de coronacrisis duurt. De huur van evenementenhal Depart op het Mandelaplein wordt verlaagd voor culturele spelers.