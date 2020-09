Kortrijk krijgt nieuwe studentenhuisvesting en fietsverbinding op Vlasakker: “Van ‘t Hoge nog meer één campus maken” Peter Lanssens

22 september 2020

16u08 0 Kortrijk ‘t Hoge ‘boomt’ met dit academiejaar tot 11.000 studenten in de hogeschool Vives en de universiteit Kulak. Er zijn plannen om van ’t Hoge nog meer één campus te maken. Zo is een bovenlokale fietsverbinding tussen bedrijvenparken Evolis en Benelux in onderzoek, via de Vlasakker nabij Kulak en Vives. Ook nieuwe studentenhuisvesting op de Vlasakker kan.

Het masterplan ‘t Hoge wordt in samenspraak met de intercommunale Leiedal geactualiseerd. En snel, het stadsbestuur bespreekt het voor het eerst in het schepencollege van oktober. Cruciaal hierin is het terrein Vlasakker, tussen de Etienne Sabbelaan en Maandagweg op Hoog Kortrijk, zeventien hectare groot.

“Om het groene en onbebouwde karakter van de Vlasakker te vrijwaren, begraven we definitief een eerder plan voor een wetenschapspark daar”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “We gaan er wél voor een nieuwe fietsverbinding: tussen de bedrijvenparken Evolis en Benelux, dat kan via de nieuwe wijk Langwater en Vlasakker, en met verbindingen ook naar Kulak en Vives. Er wordt meer dan ooit gefietst, sinds de start van de coronacrisis.”

Vlasakker wordt verder een nieuw ecologisch stadspark, met beperkt plaats ook voor nieuwe studentenhuisvesting voor Vives en Kulak. “We maken zo van ‘t Hoge nog meer één campus. ‘t Hoge heeft als kennisas de grootste concentratie van slimme koppen in Kortrijk. Zo heb je er ook het Kennedypark, Barco, AZ Groeninge, noem maar op”, aldus Van Quickenborne. Meer details over de nog verder uit te werken plannen zijn voor later. Het enthousiasme is in ieder geval groot. “‘t Hoge, waar twee derde van alle studenten in Kortrijk samenzit, vormt één stadsdeel”, zegt Piet Desmet, rector van de universiteit Kulak. “We moeten elkaar er versterken”, aldus de rector.