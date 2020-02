Kortrijk krijgt nieuw stadspark in Sint-Janswijk: “We bouwen V-Tex-site bewust niet vol” Terrein krijgt verder 33 nieuwe woongelegenheden en een buurthal Peter Lanssens

05 februari 2020

15u38 0 Kortrijk Er komt tegen eind 2024 een nieuw stadspark van 15.000 vierkante meter in de Sint-Janswijk. Veel Kortrijkzanen slaken een zucht van opluchting. Want het was jaren geleden eerst de bedoeling om er de V-Tex-site vol huizen te zetten. “Dat doen we niet. Enkel in het noordoosten komt een zone met 33 woongelegenheden. Een mooie oplossing, waar iedereen wel iets van zijn gading in kan vinden”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). Een centraal industrieel gebouw blijft deels behouden en wordt heringericht als een soort verharde buurthal.

Het oorspronkelijke plan ging van bijna 60 woongelegenheden uit op de V-Tex-site. Wat tegenstand kreeg omdat de dense Sint-Janswijk naar groen snakt. Buurtcomité Tsjing Tsjang roerde zich, net zoals de politiek. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 lieten Team Burgemeester, N-VA, Groen en sp.a weten voor een stadspark te zijn. Dat is nu realiteit. Want na tal van besprekingen maakte Bart Cobbaert van architectenbureau Denc!-studio een masterplan op. Meest opvallend: de komst van een stadspark van 1,5 hectare. Waar een bestaande Engelse tuin na een opfrissing in geïntegreerd wordt. Een park van 15.000 vierkante meter op een terrein van in totaal 20.200 vierkante meter is enorm. “We komen aan bijna 80 procent groen”, zegt schepen Maddens. Hoe het stadspark er zal uitzien, is nog niet duidelijk. Er is ruimte voor sport en spel, een zone om te experimenteren, een stukje wildernis, noem maar op. “De buurt krijgt inspraak in het ontwerp”, verzekert Wout Maddens.

Overdekte speelplaats

Ook opmerkelijk: de helft van een centraal oud fabrieksgebouw verdwijnt. De andere helft, goed voor 500 m², blijft en krijgt een restauratie. “We maken er een overdekte speelplaats van, die verder als verharde buurthal dient”, zeg schepen Maddens. “Ook de bovenliggende verdieping krijgt een nieuwe, nog te bepalen bestemming. Activiteiten, zoals het Textival, blijven op de V-Tex-site. Meer zelfs, er is na de herinrichting nog veel meer ruimte voor evenementen. De stad investeert zelf 1,35 miljoen euro in de aanleg van het park en het gedeeltelijke behoud en restauratie van het centrale gebouw. Om zo tegemoet te komen aan de wensen van de buurt.”

Sociale controle

In het noordoosten van het terrein plant Matexi 33 woongelegenheden. Die worden een mix van een- en meergezinswoningen, gestapelde woningen en appartementen. De architectuur wordt stedelijk, eigentijds en duurzaam. “Er is nog geen prijsklasse bepaald. Maar het wordt sowieso betaalbaar, met aandacht voor gezinnen en jonge starters”, zegt Louis Vercaemst, projectontwikkelaar bij Matexi. “Het concept is wonen aan het park. Waarbij je met je auto niét door het stadspark kan rijden. Fietsers en voetgangers komen er op de eerste plaats. Het zal ook goed zijn voor de sociale controle hier”, aldus Louis Vercaemst. Want er waren in het verleden al overlastproblemen op de site. De stad voerde in het najaar van 2018 zelfs enkele maanden een nachtelijk toegangsverbod in, na meldingen over het verhandelen van drugs en na enkele stevige vechtpartijen.

Parkeren

Er komt een bewonersparking met één plaats per woning en een toegang via de Pieter de Conincklaan. Er komen verder twee parkings met samen achttien plaatsen aan de Veld- en Vaartstraat: met een mix van kortparkeren en bewonersparkeren en parkeren voor bezoekers, personen met een beperking en deelwagens.

Buurtavond

Het masterplan wordt op donderdag 26 maart om 19 uur voorgesteld op een buurtavond in het Poortgebouw aan de Pieter de Conincklaan. Nadien wordt het verder uitgewerkt. “De buurt krijgt inspraak over de vormgeving van de woningen en over hoe het stadspark en de buurthal er precies moeten uitzien”, benadrukt schepen Wout Maddens. De werken starten in 2022. Tegen eind 2024 moeten alle werken op de site voltooid zijn.