Kortrijk krijgt nieuw bierfestival: alvast

20 brouwerijen present met 100 biertjes Ook kookworkshops met tv-kok Peter Van Asbroeck Peter Lanssens

20 augustus 2019

15u16 0 Kortrijk Goed nieuws voor liefhebbers van schuimend gerstenat, want de stad is een nieuw bierfestival rijker. Het bierdorp in het buurtpark van V-tex in de wijk Sint-Jan zet van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september met 20 brouwerijen vol op lokale bieren en vooral op veel kwaliteit in. “We mikken op 5.000 bezoekers”, zegt Kurt Goethals (53) van de organiserende bvba No Nonsense.

Een volks bierfestival in hartje Kortrijk, het is een nieuw gegeven. “Maar er is nood aan, om het beste van onze regio op het vlak van biertjes voor te stellen”, zegt Kurt Goethals. “Al zullen er natuurlijk ook wat kleppers bij zijn die ver van hier worden gebrouwen, dat is logisch. Veel brouwerijen kijken wel nog de kat uit de boom omdat het de eerste editie is. Het is als nieuwe organisator in die branche dan ook niet makkelijk om op te starten. Maar ik ben met 20 brouwerijen en 100 bieren tevreden. We gaan een mooie start kunnen nemen. Ik heb ook een goed gevoel bij de keuze voor de locatie: buurtpark V-Tex in de Pieter de Conincklaan in Kortrijk. Veel Kortrijkzanen zijn daar nog nooit geweest, terwijl het een gezellige plaats is. Het bierdorp met uniforme chalets zal deels overdekt zijn. En als het echt slecht weer zou zijn, kunnen we nog een extra grote tent op het middenplein zetten. We zijn uitstekend voorbereid.”

Cru gezegd, het gaat niet alleen over ‘pinten zuipen’. Er zal ook heel wat kwalitatieve randanimatie zijn. Organisator Kurt Goethals

Gratis toegankelijk

De gratis toegankelijke driedaagse draait niet enkel rond bier drinken. “Cru gezegd, het gaat niet alleen over ‘pinten zuipen’”, vertelt Kurt Goethals. “Want er zal ook heel wat kwalitatieve randanimatie zijn. We leggen de lat hoog. Het is de bedoeling om er een jaarlijks evenement van te maken. Ons festival moet een traditie worden.”

Tv-kok

Het bierfestival opent op vrijdag met een afterwork vanaf 16 uur. Met niet enkel een reeks speciale biertjes en hapjes, maar ook optredens van het Orchestre International du Vetex, de live coverband Mad Mix en een dj. “We nodigen alle Kortrijkse bedrijven op de afterwork uit. Wie vooraf inschrijft, zal van voordelen kunnen genieten op het festival”, zegt Kurt Goethals. Zaterdag is een aanrader voor bier- én foodliefhebbers. Er zijn vanaf 14 uur kookworkshops rond bier, met tv-kok Peter Van Asbroeck. En om 16 uur brengt stand-upcomedian Joost Van Hyfte een show, met bieren als insteek. Er zijn de hele dag door ook live bands en een dj met saxofonist. Zondag wordt vooral een familiedag, met rustige achtergrondmuziek en kinderanimatie, met bijvoorbeeld een clown.

Hugel, Julia en Martha

Brouwerijen die zeker komen zijn De Brabandere uit Bavikhove, Caulier uit Péruwelz, Gulden Spoor uit Gullegem, Hugel en Julia uit Kortrijk, Martha uit Heule, Rodenbach uit Roeselare, ’t Verzet uit Anzegem, Dupont uit Tourpes, Duvel Moortgat uit Puurs, Ginette uit Loupoigne, Het Anker uit Mechelen en Omer Vander Ghinste uit Bellegem. De lijst wordt aangevuld. Meer info volgt op www.bierfestkortrijk.be of op de Facebookpagina Bierfest Kortrijk.