Kortrijk krijgt internationale veldrit Joyce Mesdag

14 juli 2019

17u25 0

Kortrijk krijgt op zaterdag 30 november een internationale topveldrit, een zogenaamde A-cross net zoals Gullegem er al één heeft. De UCI en de KBWB hebben dat nieuws net bevestigd. Het evenement is geen extra cyclocross op de kalender, maar een gevolg van enkele wijzigingen op de internationale kalender. Het aantal Vlaamse veldritten op de UCI kalender blijft dus ongewijzigd. De organisatie is in handen van Golazo sports, en zal in nauwe samenwerking gebeuren met de Stad Kortrijk. De stad Kortrijk investeert zelf niets, omdat het zelf enkele sponsors aanleverde die de kosten van de organisatie zullen dragen. Waar de veldrit precies zal plaatsvinden, wordt later bekend gemaakt.