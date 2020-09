Kortrijk krijgt groene boulevard van Begijnhofpark tot Veemarkt: “Parking Groeningelaan dient nu al deels als speelruimte voor school Sint-Jozef” Peter Lanssens

01 september 2020

11u40 6 Kortrijk De stad heeft plannen om tegen begin 2023 een groene boulevard (meer) vorm te geven. Die zal van het Begijnhofpark via de Houtmarkt, het Plein, de Groeningepoort en het monument Maagd van Vlaanderen tot op het einde van de Groeningelaan aan de Veemarkt lopen. Er komt een nieuw park van 2.700 vierkante meter aan de Groeningelaan. De parking in de Groeningelaan is al deels opgedoekt. De ruimte daar wordt nu als speelplaats gebruikt, door basisschool Sint-Jozef.

Sinds deze maand is de parking in de Groeningelaan van 118 plaatsen tot 40 gereduceerd. Dat wordt dus even wennen, maar volgens schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) dreigt er geen parkeertekort. “De herschikte parking omvat 13 shop & go-plaatsen, 17 plaatsen voor bewoners en 10 voor personen met een beperking. Dat volstaat. Wie uitgebreid komt shoppen, kan in de parking onder de Veemarkt terecht op dertig meter afstand en waar er gemiddeld een overcapaciteit van 250 plaatsen is. Je parkeert er het eerste uur gratis.”

Een groot deel van de parking dient voortaan als ontmoetings- en speelruimte en voor educatieve lessen voor Sint-Jozef. Een must omdat de speelplaats in de basisschool zelf momenteel vergroend wordt en nu dus niet bruikbaar is. Buiten de schooluren kunnen onder meer ook buurtbewoners en woonzorgcentrum Sint-Carolus de vrijgekomen ruimte gebruiken. Er komen daar nog picknickbanken en een speelplein, er zal met ‘streetart’ geëxperimenteerd worden, enzovoort. “Het proefproject zal inspireren, om later tot een volledige ontharding van de parking Groeningelaan te komen”, zegt Axel Weydts. Er komt daar een nieuw park. De opdracht is gegund aan Bureau Cnockaert uit Wervik, dat voor een kleine 70.000 euro een ontwerp opmaakt. De aanbesteding is eind 2021 voorzien. De werken gebeuren in 2022. Het nieuwe park aan de Groeningelaan opent begin 2023.



Kortrijk zet steeds meer op onthardingsprojecten in, die nodig zijn om het effect van hitte-eilanden tegen te gaan tijdens hittegolven en ook om overvloedige regenval beter op te vangen. Want vergroenen zorgt voor meer waterinfiltratie, waardoor de grondwatertafel ook beter aangevuld wordt. “Ontharden zorgt voor minder wateroverlast én voor koelte tijdens de warme zomermaanden”, zegt schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a).

Begijnhofpark uitbreiden

Volgens Groen gebeurt er te weinig om de ‘stenen woestijnen’ in de binnenstad weg te werken. Schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester) zegt dat het niet bij de ontharding van de parking Groeningelaan blijft. “Zo gaan we ook de omgeving van het nabijgelegen monument Maagd van Vlaanderen, waar de padenstructuur nu niet ordentelijk is, verder ontharden. Er zal ook extra groen bijkomen door de plannen van Groep Zorg Heilige Familie (de vzw laat tussen de groene doorsteek aan de Groeningepoort en de Langemeersstraat een nieuwbouw voor kinder- en jeugdpsychiatrie optrekken, met nieuwe groenzones ook, red.). We gaan verder het Begijnhofpark fors uitbreiden, maar hierover binnenkort meer.”

Tot slot nog dit: de verkeersveiligheid in de schoolomgeving aan Sint-Jozef is nu hoger. “Want ouders kunnen hun kinderen op het nog resterende deel van de parking in de Groeningelaan (R36) afzetten, om via stapstenen op de nieuwe met hekken afgesloten speelruimte tot aan het zebrapad te wandelen, dat deze week nog verbreed wordt en daar rustig over te steken en de school te betreden”, besluit Axel Weydts.