Kortrijk krijgt geen lage emissiezone: “We willen er geen gewone mensen mee treffen” Peter Lanssens

19 januari 2020

15u29 48 Kortrijk Er namen begin vorig jaar 7.220 unieke deelnemers deel aan een online Grote Bevraging in Kortrijk. Hieruit bleek onder meer dat 69,4 procent vervuilend verkeer weg wil uit het stadscentrum. Een optie is een lage emissiezone, maar die komt er definitief niét in Kortrijk.

Dat bevestigde schepen Philippe De Coene op de nieuwjaarsreceptie van sp.a, zaterdagavond in zaal Scala van de Unie der Zorgelozen in de Pluimstraat. Eerder liet ook schepen van Mobiliteit Axel Weydts al weten er niet (meer) warm van te lopen. “We gaan niét voor een lage emissiezone”, stelde De Coene. “Omdat berekeningen aantonen dat de gezondheidswinst qua nihil is. En omdat we op die manier alleen gewone mensen zouden treffen, voor een etalagebeleid. We doen het niet”, liet De Coene er geen twijfel meer over bestaan.