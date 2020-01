Kortrijk krijgt EK-dorp op Schouwburgplein: “Nieuw zijn ‘kiss cam’ en Rode Duivels betaalkaarten” Peter Lanssens

29 januari 2020

16u44 0 Kortrijk Het Schouwburgplein krijgt deze zomer een EK-dorp. Waar per wedstrijd maximum 4.500 fans gratis supporteren voor de Rode Duivels. De stad zet het licht op groen voor No Nonsense. Die als bvba zelf het kostenplaatje van 150.000 euro bekostigt. Organisator Kurt Goethals pakt met nieuwigheden uit zoals een ‘kiss cam’ en een Rode Duivels betaalkaart om fraude te voorkomen.

Het Schouwburgplein vormt voor de vierde keer op rij het decor voor een kampioenschap waar de Rode Duivels aantreden. Na WK-dorpen in 2014 en 2018 en een EK-dorp in 2016, is er nu een EK-dorp in 2020. Om er op een breedbeeldscherm van 50 vierkante meter de groepswedstrijden op 13 juni tegen Rusland, op 18 juni tegen Denemarken en op 22 juni tegen Finland te volgen. En waar de supporters daarna de Rode Duivels hopelijk nog vier matchen kunnen zien schitteren. Om uiteindelijk, wie weet, EK-winst te pakken en geschiedenis te schrijven.

Zoenende koppeltjes

Sfeer en beleving staan bij elke wedstrijd centraal in het EK-dorp: met naast vuurwerk, rook, een publieksopwarmer en dj’s ook een nieuwigheid. “De ‘kiss cam’, om zoenende koppeltjes te strikken. Dat zal ambiance in de keet brengen, de meeste mensen komen heel graag in beeld”, zegt organisator Kurt Goethals. Ook voorzien: enkele bars en eetstandjes, vip-bar The Roofe en eventueel ook een vip-restaurant.

Geen jetons meer

Opmerkelijk: met jetons betalen is voorbij. Nadat de organisatoren op het WK-dorp in 2018 voor duizenden euro’s werden opgelicht, na gesjoemel met valse jetons. “We gaan nu met Rode Duivels kaarten werken. Cashless betalen dus”, zegt Kurt Goethals. “Je zal op terminals bij de bars je kaart kunnen opladen. Dat zal ook perfect via je smartphone kunnen. We gaan er voor de opening van het EK-dorp nog duidelijk verder over communiceren.”

We gebruiken verder voor het eerst recycleerbare bekers. We gaan géén waarborg vragen voor zo’n beker. Want dat is voor iedereen erg vervelend. We zetten wel ecoteams in. Die bekers recupereren en terug naar de bars brengen. Organisator Kurt Goethals

Extra security en camera’s

Ook nieuw: er zal extra security ingezet worden, terwijl de organisatie ook extra camera’s op het Schouwburgplein voorziet. “Niet omdat we grote problemen vrezen, wel omdat we nog professioneler willen handelen”, zegt Kurt Goethals. “En door die camera’s is onze infrastructuur in het EK-dorp meteen ook beveiligd op niet-wedstrijddagen. We gaan verder voor het eerst recycleerbare bekers gebruiken. Een moeilijk verhaal omdat het een extra kost met zich mee brengt, onder meer omdat de bekers telkens afgewassen moeten worden. We gaan géén waarborg vragen voor zo’n beker. Want dat is voor iedereen erg vervelend. We zetten wel enkele ecoteams in. Die bekers recupereren op het plein en terug naar de bars brengen. De hele organisatie van het EK-dorp zal tussen de 130.000 en 150.000 euro kosten, maar de toegang blijft zeker gratis.”

Sponsors zijn welkom

“Omdat ik er van overtuigd ben dat de Rode Duivels nog steeds de kracht hebben om iedereen samen te brengen. Sponsors zijn wel zéker nog welkom. Om het economisch risico te beperken. Het gevaar is dat het na de drie groepswedstrijden al voorbij is voor de Rode Duivels. Ik hoop van niet. De Rode Duivels hebben er zin in en de kwaliteit is er ook nog altijd”, aldus Kurt Goethals. Info: tel. 0475/73.21.37. of kurt.goethals@nononsense.be.