Kortrijk krijgt eerste speciaalzaak met enkel elektrische tweewielers: “We geloven in deze fietsstad” Bike Concept uit Wevelgem opent tweede vestiging in Oudenaardsesteenweg Peter Lanssens

19 februari 2020

13u17 0 Kortrijk Kortrijk krijgt in de Oudenaardsesteenweg een eerste speciaalzaak waar enkel elektrische tweewielers verkocht worden. Bike Concept zit al in Wevelgem, maar daar is er ondertussen plaatstekort. “We verkiezen om naar Kortrijk uit te breiden omdat we geloven in deze fietsstad”, zeggen zaakvoerders Karen Cambie (40) en Wim Motte (43). Bike Concept is een e-mobility expert met een aanbod van e-fietsen, speed pedelec, e-mtb, e-bakfiets, e-cargo, e-scooter en e-step.

De komst van zo’n speciaalzaak naar Kortrijk, stad van een fietszone met 74 fietsstraten in de binnenstad, heeft nog lang geduurd. “We horen al lang van leveranciers dat het wachten is tot iemand eindelijk de eerste stap zet. Bij deze is het van dat”, glimlachen Karen Cambie en Wim Motte. “Onze keuze is logisch. Kortrijk is een fietsstad, veel van onze klanten komen uit de regio Kortrijk en het pand in de Oudenaardsesteenweg 46 is ideaal. Het heeft veel visibiliteit omdat het langs een invalsweg met veel passage ligt, er is voldoende parking en we bevinden ons dicht bij het stadscentrum. Het dak wordt nu nog vernieuwd en het gebouw krijgt een nieuwe look. We openen hier midden april of uiterlijk begin mei de deuren. We zullen hier perfect zitten, want onze klanten komen van de Kust tot in het Gentse. En er zitten bekende klanten bij, zoals acteur Peter Bulckaen van VTM-serie Familie.”

E-mobility is hip. Het is een trend, ook bij jongeren. Omdat de motors steeds beter worden en de batterijen steeds sterker. Aan een normaal tempo in één keer tot 120 kilometer fietsen is geen uitzondering meer. We zijn door de job zelf steeds meer fietsliefhebber. We zijn enorm gedreven om altijd en overal mee te zijn met de evoluerende markt, want het is ‘booming business’. Karen Cambie en Wim Motte

Geen stress

Karen Cambie en Wim Motte fietsen zelf heel graag elektrisch. Ze zijn er dan ook van overtuigd dat steeds meer mensen de komende jaren voor e-mobility zullen kiezen. “Je bent buiten, ideaal om de stress van het werk van je af te zetten”, vertellen ze. “Tegenwind, verre afstanden, heuveltjes, dat is allemaal geen probleem meer. Het is genieten van de omgeving en je hebt er zelfs meer sociaal contact door. Ook leuk is dat je al fietsend vaak nieuwe horeca-adresjes ontdekt. E-mobility is hip. Het is een trend, ook bij jongeren. Ook omdat de motors steeds beter worden en de batterijen steeds sterker. Aan een normaal tempo in één keer 100 tot 120 kilometer fietsen is geen uitzondering meer. We zijn uiteindelijk door de job zelf steeds meer fietsliefhebber geworden. We zijn enorm gedreven om altijd en overal mee te zijn met de evoluerende markt, want het is echt ‘booming business’.”

Leasen

Voor alle duidelijkheid: de moedervestiging in de Menenstraat in Wevelgem, al elf jaar open, blijft. “Maar omdat we er te krap zitten, is een tweede vestiging in Kortrijk een must. We stallen er tot 100 e-bikes zichtbaar uit. We bieden tal van merken aan zoals Riese & Muller, Flyer, KTM, Moustache, MTB Cycletech met aandrijfriem en Pinion versnellingsbak, Urban Arrow (e-bakfietsen), Lifan (e-scooters) en Ukaye (e-step).

We zijn in België het eerste gecertificeerde expert center voor Bosch (motor) en Envolio NuVinci (versnellingsnaaf). Nog een troef is onze dienst na verkoop, voor onderhoud en herstellingen. Zo komt er een technieker met 15 jaar ervaring in Kortrijk werken. De klanten uit de regio Kortrijk zijn nu al enthousiast. Niet iedereen koopt trouwens. Eén op vier least. Dat doen bedrijven zoals voedingsbedrijf Alpro in Wevelgem en specialist in verlichting Wever & Ducré in Kortrijk en ook zelfstandigen, met BTW-nummer. E-bikes zijn niet goedkoop, maar je krijgt er wel topkwaliteit voor in de plaats. Nog een leuk weetje: we houden af en toe wel eens ritjes met klanten. Zo trokken we er al met Jean Léon Dehaen van De Haen Tailor uit de Korte Steenstraat op uit.”

Wie meer info wil over de speciaalzaak in e-mobility: www.bikeconcept.be.