Kortrijk Kraaknet ruimt afval op Warmste Week Joyce Mesdag

22 december 2019

12u08 0 Kortrijk Deze morgen trokken een aantal vrijwilligers van Kortrijk Kraaknet de straat op om rond het terrein van de Warmste Week zwerfvuil op te ruimen.

“Hier op het terrein zelf ligt amper iets, want er staan genoeg vuilnisbakken, maar we gaan straks eens een ronde doen net buiten het terrein. Niet dat het perse nodig is, denken we, maar het is vooral ideaal om met onze organisatie eens in de picture te komen”, zegt initiatiefneemster Natacha Jaumain. “Bovendien zorgen we ook voor een bewustwording bij de mensen. Als mensen ons zien lopen, gaan ze minder snel afval op de grond gooien, hopen we.”