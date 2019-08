Kortrijk Koerse strikt Oliver Naesen, Xandro Meurisse en Yves Lampaert Organisatoren zetten op Belgische toppers en lokale helden in Peter Lanssens

21 augustus 2019

06u19 6 Kortrijk Geraint Thomas kwam vorig jaar als winnaar van de Ronde van Frankrijk naar Kortrijk Koerse. Maar nu vrijdag 23 augustus zijn er geen internationale klasbakken te bewonderen. “Een bewuste keuze, we mikken deze keer op Belgische toppers en lokale helden”, benadrukt voorzitter Alexander Lemayeur. “Waarom we de huidige Tourwinnaar niet naar Kortrijk halen? Er zijn er niet veel die Bernal kennen. Dat is veelzeggend.” Komen wél: Oliver Naesen, Yves Lampaert en Xandro Meurisse.

Over welk budget Kortrijk Koerse nu beschikt, houden de organisatoren voor zich. Dat is hun goed recht. “Maar we hebben altijd als doel om break-even te draaien”, geeft Alexander Lemayeur wel mee. Dat er geen centen zijn om grote internationale namen te strikken, zoals sommigen in Kortrijk beweren, klopt niét. “We hebben niet eens geprobeerd om internationale toprenners te halen, we hebben meteen de Belgische toppers benaderd”, vertelt Alexander Lemayeur. “Wat een goeie keuze is, want Kortrijk Koerse is een week later in augustus deze keer. Ideaal, kort na de BinckBank Tour. De mensen hebben liever lokale helden dan internationale namen die niet altijd tot de verbeelding spreken. Daar zijn we van overtuigd. Kortrijk Koerse is dit jaar goed voor 23 renners. Niet enkel eliterenners komen vrijdag, ook enkele jongeren krijgen een kans.”

Geen verlaagde Leieboorden

Het parcours is gewijzigd. “De Leiestraat naar beneden en rechts de verlaagde Leieboorden (Handboogstraat, aan bakkerij Hoornaert, red.) op, doen we niet meer”, zegt Alexander Lemayeur. “Een gevaarlijke bocht, door een lichte drempel ook. Gelukkig gebeurde er daar vorig jaar niets.” Start en aankomst zijn op de Grote Markt. De renners rijden in lussen via de Grote Markt, Onze-Lieve-Vrouwe- en Groeningestraat, Plein, Romeinselaan, Veemarkt, Sint-Jans- en Spoorweglaan, Zwevegemsepoort, Wandelweg, Doorniksetunnel en -straat en Grote Markt.

Herbruikbare bekers

Ook Konvert Kortrijk Koerse heeft aandacht voor het milieu. “We zetten herbruikbare bekers in. Dat is pas volgend jaar verplicht, maar we doen het nu al”, zegt Alexander Lemayeur. “En we hebben voor het eerst een samenwerking met de Mooimakers (vrijwilligers die tegen zwerfvuil strijden, red.). Zij gaan toeschouwers onder meer sensibiliseren om geen peuken op de grond te gooien.”

De nieuwe Kortrijkzanenkoers voor duo’s laat ons toe om al wat vroeger op de dag toeschouwers op de been te brengen. Zodat de sfeer er meteen goed in zit. Voorzitter Alexander Lemayeur

8.000 toeschouwers en veel animatie

De organisatoren verwachten 8.000 toeschouwers, waarvan ongeveer 1.250 vips. Het aantal vips is te vergelijken met de editie in 2018. Het weer zal zomers zijn, waardoor het met de opkomst wel snor zal zitten. Er is verder heel wat animatie. “We blijven een evenement voor iedereen, voor families ook”, zegt Alexander Lemayeur. Zo opent om 15 uur een speeldorp op de Grote Markt, waar verder schminksters en steltlopers zullen opdagen. Op de Grote Markt vind je ook enkele bars en standen met hapjes. Om 16 uur start er een Kortrijkzanenkoers voor duo’s. Het is de eerste keer dat er op duo’s wordt ingezet, om het allemaal wat spannender te maken. Er zijn er 22 ingeschreven. “Het laat ons toe om al wat vroeger op de dag toeschouwers op de been te brengen. Zodat de sfeer er meteen goed in zit”, zegt Alexander Lemayeur. Het elite criterium vat om 18 uur aan. De prijsuitreiking is om 20.15 uur, gevolgd door een gratis optreden van een Red Bull dj op de Grote Markt. Voor de vips is er zoals de voorbije jaren een gezellig foodtruck dorp op het Schouwburgplein, dat om 15 uur opent. En nog voor de vips is er om 20 uur op het Schouwburgplein een optreden van Dub Club Jack. Dat is een collectief met dj Luvwax, live percussie en sax. Alle verdere info over Konvert Kortrijk Koerse staat op www.konvertkortrijkkoerse.be.