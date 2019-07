Kortrijk Koerse pakt uit met twéé feestpleinen Joyce Mesdag

01 juli 2019

17u41 0 Kortrijk Kortrijk Koerse pakt dit jaar uit met een nieuw concept: in plaats van de zone voor vips en de gewone bezoekers op één plein te voorzien, krijgen ze volgende maand elk een eigen plein. “We moeten onszelf elk jaar opnieuw heruit vinden willen we elk jaar toprenners aan de start kunnen krijgen”, zegt Alexander Lemayeur.

Op een netwerkavond werd het nieuwe concept voorgesteld voor de komende editie van Kortrijk Koerse, op 23 augustus. De grootste nieuwigheid is dat er dit keer twee feestpleinen zijn. “Vorig jaar was het Kortrijk Koerse Café voor de vips en de zone voor de gewone bezoeker samen op de Grote Markt”, zegt Alexander Lemayeur. “Dit jaar doen we het anders: onze vips krijgen hun eigen stek op het Schouwburgplein, en de gewone man krijgt de hele Grote Markt ter beschikking.”

De vip-formule wordt ook aangepast. “Vorig jaar hadden vips voor 150 euro de hele avond drank en eten”, vertelt Alexander Lemayeur. “Bedrijven konden x-aantal plaatsen kopen, en in ruil kregen ze een gepersonaliseerde tafel en konden al hun gasten genieten van een all-inbuffet. Ook dat concept veranderen we. Viptickets kosten nu 75 euro, en daar zit drank in inbegrepen. We zorgen voor een foodtruckfestival op het Schouwburgplein, en vips kunnen eetbonnetjes aankopen en zelf kiezen wat ze eten. We doen dat nu op deze manier omdat we signalen binnen kregen dat viptickets wat te duur waren. Op deze manier kunnen we daaraan tegemoet komen. Het is ook een toegankelijker concept, een groepje vrienden gaat nu bijvoorbeeld sneller viptickets kopen, denken we. We hopen dat we op die manier nog extra vips lokken. Vorig jaar waren er 1300, we hopen op 1500 dit jaar.”

Naast eten en drinken is er in de vipzone ook een vipdorp, een dansfeest achteraf, optredens, een lichtshow, enz. “Maar ook voor de gewone man zorgen we voor een onvergetelijke editie: er is een kinderdorp, er wordt straatanimatie voorzien,… en zoals de andere jaren kan je ook nu van dichtbij de start en aankomst van onze koers meemaken. Bij Kortrijk Koerse kan je dicht tot bij de renners komen, en dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Dat het concept dit jaar aangepast wordt is niet omdat het vorige niet meer werkte. “Maar het was logistiek niet meer mogelijk om op één plein alles te organiseren. Bovendien is het niet te onderschatten, hoe we met een beperkt budget elk jaar toch toprenners aan de start krijgen. Dat is niet evident, het is elk jaar een beetje vechten en onszelf heruitvinden.”

Met Geraint Thomas nam vorig jaar voor het eerst ooit een winnaar van de Ronde van Frankrijk deel aan Kortrijk Koerse. Ook de nummer twee, Tom Dumoulin, was van de partij. Namen van de toprenners die deze editie aan de start zullen verschijnen, daarop is het nog even wachten. “Het is voor ons ook wachten op de Tour om de onderhandelingen op te starten”, zegt Alexander Lemayeur.