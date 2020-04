Kortrijk Koerse gooit handdoek niet: “We willen de Kortrijkzanen iets geven” Peter Lanssens

16 april 2020

13u26 0 Kortrijk De organisatoren van Konvert Kortrijk Koerse gooien de handdoek niet. De 85ste editie van de wielerwedstrijd blijft momenteel overeind, op vrijdag 21 augustus. “We bekijken of we een light versie kunnen organiseren, waarbij we rekening houden met alle coronamaatregelen”, zegt voorzitter Alexander Lemayeur. Het stadsbestuur van Kortrijk spreekt er zich nu nog niet over uit.

Konvert Kortrijk Koerse houdt momenteel vast aan 21 augustus, als een soort criterium vlak voor aanvang van de Ronde van Frankrijk. “Als ik mij niet vergis, is Kortrijk Koerse sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit geschrapt geweest”, vertelt Alexander Lemayeur. “Indien er wielerploegen willen komen, zijn we van plan om de Kortrijkzanen toch iets te geven. De regels rond social distancing naleven? De vip-tent op het Schouwburgplein kan dan een moeilijk gegeven zijn omdat de mensen er dicht op elkaar staan. We zien hoe we dat kunnen oplossen. Misschien kunnen we de verkoop van het aantal vip-tickets dit jaar beperken.”

Het gesloten parcours van Kortrijk Koerse is ruim 2 kilometer lang in hartje Kortrijk. Vrezen de organisatoren geen toestroom van duizenden mensen, nu het aanbod op het vlak van vrije tijd erg mager zal zijn deze zomer?

“Het moet mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat de mensen veel meer verspreid langs het parcours staan”, vindt voorzitter Alexander Lemayeur. “Misschien kunnen we dat afdwingen door nadars strategisch te plaatsen. Want het is niet zo dat iedereen op de Grote Markt moet staan hé. De koers passeert bijvoorbeeld ook op het Plein en de Veemarkt. En wat met mondmaskers? Misschien gaan de mensen er tegen dan wel eentje moeten dragen. Het is zeer moeilijk te voorspellen nu. Maar we gaan er echt voor, ook voor onze partners en sponsors. En om onze vaste kosten zoveel mogelijk te drukken. We hopen dat het stadsbestuur ons hierin volgt. We hebben alle steun nodig. Geef ons de kans om Konvert Kortrijk Koerse te organiseren, als de volksgezondheid het toelaat”, aldus Alexander Lemayeur. “We bekijken het, de wielerwedstrijd is pas eind augustus. Het is momenteel nog te vroeg om er al iets over te zeggen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Eerder vandaag raakte bekend dat Kortrijk Drumt geannuleerd is, op 20 juni. Ook al geannuleerd: de zomerbraderie op van 19 tot en met 21 juni en de zomermarktjes op 2 en 9 juli en op 20 en 27 augustus.