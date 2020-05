Kortrijk klaar voor runshopping, vandaag heropenen alle handelszaken: “Mensen kopen straks meer dan ooit lokaal” Winkeliers verwachten goeie start en zien nieuwe kansen Peter Lanssens

10 mei 2020

08u31 37 Kortrijk Vandaag, maandag, heropenen alle handelszaken. Kortrijk is klaar voor een periode van runshopping, zeg maar snel boodschappen doen, in tijden van corona. De handelaars in Kortrijk verwachten een goeie start. “Ik ben ervan overtuigd dat de mensen meer dan ooit lokaal zullen kopen”, zegt Julie Verduyn van schoenen Verduyn.

Veel handelaars vinden zichzelf opnieuw uit, na twee maanden sluiting. Dat blijkt ook uit een rondvraag van Unizo West-Vlaanderen. 22 procent van de ondervraagde ondernemers begon tijdens de coronacrisis met digitale verkoop. “Ik ben daar intens mee bezig geweest, met het meer inzetten op e-commerce”, zegt Julie Verduyn van schoenen Verduyn in de Lange Steenstraat. “Het werkt. De mensen shoppen weer meer lokaal en gaan dat blijven doen, ook online.”

Vipbehandeling

Nog een opvallend cijfer uit de bevraging van Unizo: vier op de tien winkels opent straks met aangepaste openingsuren, vaak in combinatie met winkelen op afspraak. Een voorbeeld is modezaak Brooklyn in de Korte Steenstraat. Daar kan je nu ook een ‘shop-halfuur’ boeken met een ‘profashional’. Een veilige vipbehandeling, in tijden van corona. “Het slaat aan, er zijn al mensen die een afspraak maakten voor volgende week”, vertelt Joke Tack, shopmanager van Brooklyn. “Het zou wel eens een blijver kunnen zijn, ook na de coronacrisis.”

We merkten de voorbije weken de drukte in de winkelstraten al. De mensen laten zich niet afschrikken. Ook ik voel me veilig genoeg, als de regels maar gerespecteerd worden Joke Tack, shopmanager van modezaak Brooklyn

Persoonlijke touch

Ook uit de bevraging van Unizo West-Vlaanderen: slechts een kwart van de handelaars verwacht meer dan 50 procent van hun normale omzet te halen op de opening komende maandag. In Kortrijk zien ze dat toch anders. “Er zal een structurele drukte zijn”, zegt Julie Verduyn. “Het zal goed verlopen, met respect voor de regels rond social distancing. Ik verwacht een mooie opkomst.” Ook bij het team van modezaak Brooklyn is het vertrouwen groot. “We merkten de voorbije weken de drukte in de winkelstraten al”, vertelt Joke Tack. “De mensen laten zich niet afschrikken. Ook ik voel me veilig genoeg, als de regels maar gerespecteerd worden. We gaan zeker weten wat gedaan. We starten wel met een minimumbezetting. De eerste week is vooral een testweek.”

Maatregelen

92 procent van de winkeliers geeft aan volledig klaar te zijn met alle extra maatregelen. Ook in het winkelwandelgebied in Kortrijk was het de voorbije dagen alle hens aan dek. Om de veiligheid te garanderen staan er desinfectiezuilen aan toegangen van de winkelstraten om je handen te ontsmetten, looplijnen in de winkels, hoestschermen aan de kassa en oorstokjes om de code van je bankkaart in het Bancontact-toestel in te tikken. Handelszaken geven een persoonlijke touch aan deze maatregelen. Zo hebben bij schoenen Verduyn de pijlen die de looplijnen aangeven in de winkel, de mondkapjes voor het personeel en de draagtassen allemaal een bloemenmotief. “We komen fris en fleurig uit de hoek, want de klanten zijn hier veilig”, zegt Julie Verduyn.

Kledij stomen

Inzetten op klantvriendelijkheid moet, beseffen ze ook in modezaak Brooklyn. Daar kan je bijvoorbeeld op een sticker ‘we helpen je graag’ staan. “Zodat je niet zelf in de rekken moet neuzen, want de ruimte is er beperkt”, vertelt Joke Tack. “Zeg uw maat en we helpen u vooruit.” Ook leuk en innoverend: aan de toegang tot Brooklyn kan je met je smartphone een QR-code inscannen om later een afspraak te maken, als de maximumcapaciteit in de modezaak bereikt is. “We laten maximum tot dertig mensen tegelijk binnen”, zegt Joke Tack. Nog enkele maatregelen: in kledingwinkels zoals Brooklyn zijn slechts de helft van de pashokjes beschikbaar. En na gebruik worden ze ontsmet. Eveneens opmerkelijk: de kledij wordt vaak gestoomd om virussen geen kans te geven.

Tot slot: de handelaars vinden de maatregelen, die in de winkelstraten zelf genomen worden vanaf maandag, goed. Kortrijk werkt met onthaalpoorten aan het winkelwandelgebied waar je je handen ontsmet, er zijn verplicht te volgen looplijnen op straat, wachtzones buiten aan de winkels en twintig stewards en agenten die controleren. “Kortrijk is prima voorbereid, ze hebben de koe bij de horens gevat”, zegt Julie Verduyn. “Die structuur zal de mensen een handje helpen om afstand te houden, wat positief en zeker nodig is”, vertelt Joke Tack.